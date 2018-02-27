Антибактериальные средства – напрасная трата денег – специалист

Антибактериальные салфетки и спреи сегодня очень популярны – многие люди активно используют их во время уборки, особенно – для обработки рабочих поверхностей на кухне. Однако исследования показали, что это совершенно бесполезное занятие.В рамках исследования доктор Майкл Мозли и его коллега Линн Доуер из Northumbria University раздали антибактериальные средства для уборки группе добровольцев. Через какое-то время была произведена оценка степени бактериального загрязнения только что обработанных поверхностей. Выяснилось, что опасные бактерии и грибки, способные вызывать тяжелые пищевые отравления и различные заболевания, повторно появлялись на кухонных поверхностях спустя всего час. И появлялись они в огромных количествах.Эксперты советуют отказаться от идеи стерильности в доме. По его мнению, достаточно соблюдать правила личной гигиены и, к примеру, не оставлять салфетки и губки мокрыми, ведь это идеальная среда для размножения патогенов. Также возможно профилактически вымачивать губки и тряпки раз в неделю в дезинфицирующем средстве с хлором.Не стоит забывать и о том, что различные продукты необходимо разделывать на разных досках. Для мяса, рыбы и овощей следует выделить отдельные разделочные доски, дабы исключить перекрестное заражение патогенами. Что касается дезинфекции, то обычный уксус и мыльная вода работают не хуже самых дорогих антибактериальных средств, утверждают специалисты.