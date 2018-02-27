Долго смотреть телевизор опасно для сосудов
Специалисты обратили внимание на аналогичное исследование, ранее проводившееся в Японии, авторы которого пришли к выводу, что просмотр телевизора может приводить к нарушениям кровообращения в нижней части тела, что, в свою очередь, может приводить к заболеванию под названием венозный тромбоэмболизм. В крупных венах нижних конечностей или таза образуются тромбы, которые впоследствии могут попадать в легочную артерию и закупорить ее. Порой данное заболевание сопряжено с высоким риском весьма неблагоприятных последствий для человека. Тромбоэмболия легочной артерии — относительно распространённая сердечно-сосудистая патология: по некоторым данным фиксируется примерно 1 случай на тысячу населения в год.
Ученые воспользовались данными о более чем 15 тысячах американцев, собранными в ходе проводившегося ранее крупного исследования. 30 лет назад участников попросили ответить на вопросы об их образе жизни, физической активности, вредных привычках и так далее. Впоследствии у у 691 была зафиксирована венозная тромбоэмболия.
Участнииков разделили на четыре группы в зависимости от их увлеченности телесериалами (никогда не смотрят ТВ, иногда, часто и очень часто). Как оказалось, у людей, которые предпочитают смотреть сериалы и фильмы запоем, вероятность образования тромбоза в 1,7 раза выше, чем у трех других категорий.
Согласно результатам исследования, возникновению тромбоза наиболее подвержены пожилые люди в возрасте старше 60 лет. По приблизительным оценкам, в США от этого заболевания ежегодно страдают около 300 тысяч человек.
«Даже те люди, которым свойственна физическая активность, должны с осторожностью относиться к таким "сидячим" занятиям, как просмотр телевидения», - заявил доктор Ясухико Кубота, глава исследовательской команды университета.
Исследование было опубликовано в журнале Springer.
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