Долго смотреть телевизор опасно для сосудов

Запойный просмотр сериалов повышает риск возникновения тромбоза. К такому выводу пришли ученые из исследовательского университета Миннесоты в Миннеаполисе.Специалисты обратили внимание на аналогичное исследование, ранее проводившееся в Японии, авторы которого пришли к выводу, что просмотр телевизора может приводить к нарушениям кровообращения в нижней части тела, что, в свою очередь, может приводить к заболеванию под названием венозный тромбоэмболизм. В крупных венах нижних конечностей или таза образуются тромбы, которые впоследствии могут попадать в легочную артерию и закупорить ее. Порой данное заболевание сопряжено с высоким риском весьма неблагоприятных последствий для человека. Тромбоэмболия легочной артерии — относительно распространённая сердечно-сосудистая патология: по некоторым данным фиксируется примерно 1 случай на тысячу населения в год.Ученые воспользовались данными о более чем 15 тысячах американцев, собранными в ходе проводившегося ранее крупного исследования. 30 лет назад участников попросили ответить на вопросы об их образе жизни, физической активности, вредных привычках и так далее. Впоследствии у у 691 была зафиксирована венозная тромбоэмболия.Участнииков разделили на четыре группы в зависимости от их увлеченности телесериалами (никогда не смотрят ТВ, иногда, часто и очень часто). Как оказалось, у людей, которые предпочитают смотреть сериалы и фильмы запоем, вероятность образования тромбоза в 1,7 раза выше, чем у трех других категорий.Согласно результатам исследования, возникновению тромбоза наиболее подвержены пожилые люди в возрасте старше 60 лет. По приблизительным оценкам, в США от этого заболевания ежегодно страдают около 300 тысяч человек.«Даже те люди, которым свойственна физическая активность, должны с осторожностью относиться к таким "сидячим" занятиям, как просмотр телевидения», - заявил доктор Ясухико Кубота, глава исследовательской команды университета.Исследование было опубликовано в журнале Springer.