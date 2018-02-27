Пар вейпов содержит в себе токсичные металлы

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Пар электронных сигарет содержит в себе большие количества ионов свинца и других тяжелых металлов, которые попадают в пар из спирали накаливания их испарителя. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Health Perspectives.«Крайне важно, чтобы и правительства, и сами курильщики, и табачные компании знали, что токсичные металлы постоянно "утекают" из нагревательных элементов, которые сегодня используются в подобных испарителях, и попадают в аэрозоли, вырабатываемые вейпами», — заявила Ана Рул (Ana Rule) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).Рул и ее коллеги открыли еще одну потенциальную угрозу для здоровья курильщиков, изучая химический состав испарений, которые вырабатывали курительные устройства пяти дюжин любителей вейпов. Медики попросили добровольцев принести в лабораторию свои собственные испарители, включить их и рассказать о том, как часто и как именно они курят их.Собрав образцы пара и самой жидкости, хранившейся в картридже и контактировавшей со спиралью, Рул и ее коллеги проанализировали их химический состав, обращая внимание не только на типичные компоненты табачного дыма, но и на другие возможные канцерогены и токсичные вещества.Как оказалось, в паре вейпов содержится достаточно большое количество свинца, никеля, хрома и марганца, значительно превышающее предельно допустимые концентрации этих цветных и тяжелых металлов в воздухе. В некоторых случаях, как отмечают врачи, их доля в испарениях электронных сигарет была в десятки раз выше нормы, что может серьезно угрожать здоровью их владельцев.Источником этих металлов, по словам исследователей, была нагревательная спираль – жидкость, контактировавшая с ней, содержала в себе в 25 раз больше ионов свинца и прочих токсинов, чем никотиновая смесь из «бака» вейпа. Как именно эти металлы «сбегают» из спиралей, ученые пока не знают, но планируют выяснить в ближайшее время.