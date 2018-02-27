Найдены гены, которые вызывают опасную гипертонию

Тщательный анализ наследственности и отношения к курению у более чем полумиллиона человек пролил новый свет на сложности в деле контроля артериального давления. В частности, ученые получили ценную информацию о том, как сочетание генетики и образа жизни влияет на здоровье сердца.Более 60% россиян старше 50 лет являются гипертониками, то есть страдают от устойчиво повышенного артериального давления. Эта проблема актуальна для сотен миллионов жителей нашей планеты. Исследователи из Университета Вашингтона решили сосредоточить свою работу вокруг проблемы артериального давления, поскольку этот показатель говорит о здоровье сердечно-сосудистой системы. Артериальное давление вроде бы легко измерить, однако оно контролируется сложным взаимодействием генетики и образа жизни, и при оценке показателей давления необходимо учитывать, какие именно факторы на него влияют.К примеру, курильщики с огромным стажем, имеющие повышенное артериальное давление, как правило, обладают другой генетикой, по сравнению с такими же курильщиками, у которых давление в пределах нормы. А это говорит о важности воздействия генов на контроль артериального давления, что мало учитывалось в ходе предыдущих исследований. Сейчас ученые пытаются найти новые причины того, почему у человека вообще развивается гипертония. Они признают, что эта задача сложна, и необходимо собрать значительное количество информации от разных групп населения, чтобы установить, что является самым важным в деле контроля давления.В новом исследовании принимает участие свыше 600 тысяч человек, о которых собран большой объем информации. Среди участников люди, имеющие предков из Европы, Африки, Азии, Латинской Америки и Бразилии. Анализ уже дал некоторые удивительные результаты. Несмотря на большие усилия, взять под контроль артериальное давление некоторых людей не удавалось, потому что они не реагировали на лекарства. Ученые полагают, что за этим стоят биологические причины, которые пока неизвестны наука. Уже выявлены потенциальные гены, которые могут сыграть ключевую роль в деле лечения гипертонии.