Что нужно знать о чесноке
Обязательно включите его в свой рацион, если хотите всегда быть здоровыми. Приятный бонус: чеснок славится не только своим полезным составом, но и чудесными гастрономическими свойствами. Он может украсить любое блюдо и моментально придать ему изюминку.
Для любителей чеснока эксперты составили гид о полезных свойствах продукта и кулинарных хитростях, которые помогут легко очистить чеснок или избавить руки от его запаха.
Полезные свойства чеснока
Чеснок — природный антибиотик. В его составе содержится более 150 биологически активных веществ. Кроме того, чеснок — ценный источник витаминов группы В, С, D, РР и минералов, среди которых калий, кальций, натрий, фосфор, железо, цинк, селен. На этом богатый состав чеснока не заканчивается: в нем также присутствуют углеводы, белки, органические кислоты, фитонциды, эфирные масла и ферменты.
Регулярное употребление этого продукта укрепляет иммунитет, повышает защитные силы организма, помогает бороться с инфекциями и воспалениями, успокаивает нервную систему. Чеснок также полезен для сердца и сосудов: он повышает силу сокращений сердечной мышцы и нормализует сердечный ритм, снижает риск развития тромбов, снимает спазм сосудов. Полезен чеснок и для пищеварительной системы: он нормализует микрофлору кишечника и улучшает пищеварение.
Как выбирать чеснок
При выборе чеснока следует обращать внимание на две важные характеристики: твердость и сухость. Плоды чеснока должны быть упругими, без вмятин и нагноений. При этом чеснок ни в коем случае не должен быть влажным: это верный признак того, что он начинает загнивать.
Что касается размера плодов, то лучше выбрать средний чеснок — он обладает максимально тонким и изысканным вкусом. Попробуйте потрогать зубчики: у созревших плодов они тщательно прощупываются. Если чеснок начал прорастать, то лучше его не покупать, так как скорее всего он уже растерял все свои полезные свойства.
Как чистить чеснок
С чесноком обычно много хлопот на кухне. Часто его не так уж просто очистить от шелухи. Правда, не в том случае, если вы знаете пару кулинарных хитростей. Выложите зубчики чеснока в металлическую или керамическую миску или дуршлаг, накройте крышкой и энергично потрясите в течение 15-30 секунд. Шелуха после такой "встряски" отделиться от чеснока. Если после потряхиваний какой-то чеснок все еще остался в шелухе, повторите манипуляцию еще раз.
Как измельчить чеснок
Чеснок используется для приготовления разных блюд, в том числе гастрономических шедевров. Как правило, в списке ингредиентов указан измельченный чеснок. Как правило, хозяйки во всем мире берут специальный пресс и давят через него чеснок. Но такой способ не приветствуют профессиональные шеф-повара.
Конечно, все зависит от того, что вы хотите приготовить. Пресс "дробит" чеснок на кусочки, которые гармонично впишутся в салатную заправку или чесночное масло. В сковороде же чеснок после пресса "запечется" слишком быстро и приобретет прогорклый вкус.
Измельчите чеснок с помощью обычного ножа. Сперва нужно нарезать его на максимально мелкие кусочки, а затем прижать к разделочной доске несколько раз тыльной стороной ножа.
Как избавиться от запаха чеснока
Эфирные масла, которые содержатся в чесноке, отличаются липкостью и часто оставляют неприятный запах, который долго держится на руках. Вам потребуется щипцы из нержавеющей стали или другой стальной предмет, который нужно потереть руками под холодной водой в течение 10-15 секунд. Сталь поможет нейтрализовать неприятный запах — все дело в химической реакции, в которую вступают сталь и молекулы чеснока.
Если ничего подходящего под рукой не оказалось, попробуйте воспользоваться старым проверенным способом. Используйте горячую воду и хозяйственное мыло. Последним необходимо тщательно помыть руки, а затем сполоснуть их водой.
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Добавил stefan в категорию Разное
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