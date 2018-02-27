Что нужно знать о чесноке

Чеснок — ценный источник витаминов, минералов и других полезных веществ.Обязательно включите его в свой рацион, если хотите всегда быть здоровыми. Приятный бонус: чеснок славится не только своим полезным составом, но и чудесными гастрономическими свойствами. Он может украсить любое блюдо и моментально придать ему изюминку.Для любителей чеснока эксперты составили гид о полезных свойствах продукта и кулинарных хитростях, которые помогут легко очистить чеснок или избавить руки от его запаха.Чеснок — природный антибиотик. В его составе содержится более 150 биологически активных веществ. Кроме того, чеснок — ценный источник витаминов группы В, С, D, РР и минералов, среди которых калий, кальций, натрий, фосфор, железо, цинк, селен. На этом богатый состав чеснока не заканчивается: в нем также присутствуют углеводы, белки, органические кислоты, фитонциды, эфирные масла и ферменты.Регулярное употребление этого продукта укрепляет иммунитет, повышает защитные силы организма, помогает бороться с инфекциями и воспалениями, успокаивает нервную систему. Чеснок также полезен для сердца и сосудов: он повышает силу сокращений сердечной мышцы и нормализует сердечный ритм, снижает риск развития тромбов, снимает спазм сосудов. Полезен чеснок и для пищеварительной системы: он нормализует микрофлору кишечника и улучшает пищеварение.При выборе чеснока следует обращать внимание на две важные характеристики: твердость и сухость. Плоды чеснока должны быть упругими, без вмятин и нагноений. При этом чеснок ни в коем случае не должен быть влажным: это верный признак того, что он начинает загнивать.Что касается размера плодов, то лучше выбрать средний чеснок — он обладает максимально тонким и изысканным вкусом. Попробуйте потрогать зубчики: у созревших плодов они тщательно прощупываются. Если чеснок начал прорастать, то лучше его не покупать, так как скорее всего он уже растерял все свои полезные свойства.С чесноком обычно много хлопот на кухне. Часто его не так уж просто очистить от шелухи. Правда, не в том случае, если вы знаете пару кулинарных хитростей. Выложите зубчики чеснока в металлическую или керамическую миску или дуршлаг, накройте крышкой и энергично потрясите в течение 15-30 секунд. Шелуха после такой "встряски" отделиться от чеснока. Если после потряхиваний какой-то чеснок все еще остался в шелухе, повторите манипуляцию еще раз.Чеснок используется для приготовления разных блюд, в том числе гастрономических шедевров. Как правило, в списке ингредиентов указан измельченный чеснок. Как правило, хозяйки во всем мире берут специальный пресс и давят через него чеснок. Но такой способ не приветствуют профессиональные шеф-повара.Конечно, все зависит от того, что вы хотите приготовить. Пресс "дробит" чеснок на кусочки, которые гармонично впишутся в салатную заправку или чесночное масло. В сковороде же чеснок после пресса "запечется" слишком быстро и приобретет прогорклый вкус.Измельчите чеснок с помощью обычного ножа. Сперва нужно нарезать его на максимально мелкие кусочки, а затем прижать к разделочной доске несколько раз тыльной стороной ножа.Эфирные масла, которые содержатся в чесноке, отличаются липкостью и часто оставляют неприятный запах, который долго держится на руках. Вам потребуется щипцы из нержавеющей стали или другой стальной предмет, который нужно потереть руками под холодной водой в течение 10-15 секунд. Сталь поможет нейтрализовать неприятный запах — все дело в химической реакции, в которую вступают сталь и молекулы чеснока.Если ничего подходящего под рукой не оказалось, попробуйте воспользоваться старым проверенным способом. Используйте горячую воду и хозяйственное мыло. Последним необходимо тщательно помыть руки, а затем сполоснуть их водой.