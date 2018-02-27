Раскрыта загадка агрессивности меланомы
Черный рак кожи (меланома) является одним из наиболее агрессивных типов онкологических заболеваний. Опухоль начинает метастазировать очень рано, и без лечения болезнь протекает скоротечно с неизбежным смертельным исходом. Пример меланомы позволил ученым из берлинской университетской больницы Шаритэ и Берлинского института изучения здоровья объяснить, как происходит блокирование механизма естественной гибели мутированных клеток на эпигенетическом уровне. Подробно об исследовании сообщает журнал Cancer Cell.
В клетках существует механизм, останавливающий деление (и развитие опухоли), если геном поврежден мутациями.
Программируемый “глубокий сон” таких клеток поддерживается системой эпигенетической маркировки. Однако раковые клетки выделяют ферменты-диметилазы, которые снимают защитную маркировку с генов. Исследования около 500 проб опухолевых тканей показали, что в каждом третьем случае отмечался явно повышенный синтез этих диметилаз. Целенаправленное изменение активности данных ферментов методами генной инженерии или химическим путем приводило к прекращению опухолевого роста.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил student в категорию Онкология
Добавить комментарий