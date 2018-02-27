Раскрыта загадка агрессивности меланомы

Ученые из Германии показали, как раковая опухоль влияет на поведение генов.Черный рак кожи (меланома) является одним из наиболее агрессивных типов онкологических заболеваний. Опухоль начинает метастазировать очень рано, и без лечения болезнь протекает скоротечно с неизбежным смертельным исходом. Пример меланомы позволил ученым из берлинской университетской больницы Шаритэ и Берлинского института изучения здоровья объяснить, как происходит блокирование механизма естественной гибели мутированных клеток на эпигенетическом уровне. Подробно об исследовании сообщает журнал Cancer Cell.В клетках существует механизм, останавливающий деление (и развитие опухоли), если геном поврежден мутациями.Программируемый “глубокий сон” таких клеток поддерживается системой эпигенетической маркировки. Однако раковые клетки выделяют ферменты-диметилазы, которые снимают защитную маркировку с генов. Исследования около 500 проб опухолевых тканей показали, что в каждом третьем случае отмечался явно повышенный синтез этих диметилаз. Целенаправленное изменение активности данных ферментов методами генной инженерии или химическим путем приводило к прекращению опухолевого роста.