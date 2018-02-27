Эксперты утверждают: широкие бедра спасают от диабета

Индийские ученые разработали простой тест для выявления склонности к диабету 2-го типа. Это заболевание очень распространенно во всем мире, но многие люди не подозревают, что больны диабетом. Специалисты обнаружили взаимосвязь между шириной бедер и риском развития диабета 2-го типа.Исследователи проанализировали данные 1055 пациентов индийского госпиталя. Выяснилось, что отношение объема бедер к объему талии имеет важное диагностическое значение. Так, люди с широкими бедрами и небольшим количеством жира в области живота реже болели диабетом, чем люди с другим соотношением объема бедер к объему талии. Тест, основанный на этом исследовании, значительно упростит и удешевит диагностику диабета 2-го типа.Ксати, ранее ученые нашли способ поддерживать концентрацию сахара в крови на безопасном уровне. Специалисты из Университета Британской Колумбии и Оксфордского университета пригласили 20 здоровых людей для участия в эксперименте. Добровольцев попросили не есть в течение 10 часов и разделили на две группы. Первой группе предложили кетоновый напиток, а второй - плацебо. Через полчаса все участники выпивали раствор, содержащий 75 граммов глюкозы.Каждые 15-30 минут на протяжении 2,5 часов ученые собирали образцы крови и проводили анализ на концентрацию сахара, жиров и гормонов. Выяснилось, что кетоновый напиток помогал скорректировать содержание глюкозы за счет снижения пиков сахара в крови. Исследователи отмечают: эксперимент проводился на здоровых людях, поэтому необходимы дополнительные исследования на пациентах с диабетом 2-го типа и ожирением.