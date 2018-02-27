Что-то там в носу. Как не разориться на лечении насморка

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Капель и спреев, помогающих справиться с этими симптомами, масса, цена их отличается во много раз. Всегда ли дорогие препараты лучше?Для начала усвойте, что все капли и спреи от насморка (ринита) делятся на две группы:1. Препараты с так называемыми симпатомиметиками – фенил­эфрин, нафазолин и т. д. (см. таблицу). Эти вещества сужают сосуды и тем самым снимают отёк полости носа. Благодаря этому и восстанавливается дыхание. Они очень эффективны, но имеют серьёзнейший недостаток – развитие зависимости. Если их вводить в нос долго, он может вообще перестать дышать без «подпитки» этими препаратами. «Слезть с иглы» симпатомиметиков непросто.2. Препараты с морской водой. Они могут содержать всего 10% морской воды, а могут состоять полностью из неё. Лечение солёной водой не всегда приятно, но достаточно эффективно. Она тоже хорошо нормализует дыхание, снимая отёк слизистой полости носа, и даже дополнительно промывая её (у симпатомиметиков нет такого свойства). Но при этом любые такие лекарства стоят достаточно дорого. Чем их заменить? (См. «Мнение эксперта».)Скажем прямо, лекарства с морской водой кажутся неоправданно дорогими. Трудно поверить, что спрей с 30–50 мл может стоить 500 рублей, а есть средства, цена которых приближается к 800 рублям. Эти препараты, часто даже с мизерным количеством морской воды, гораздо дороже, чем лекарства с симпатомиметиками. Как это объяснить?В фармакологии уже давно цена лекарства оторвана от себестоимости его производства. В последнее время её часто рассчитывают на основе того, сколько можно по максимуму «слупить» с пациента. Во многом поэтому новые лекарства от рака стоят баснословно дорого: чтобы вылечиться от этой страшной смертельной болезни, больной и родственники готовы квартиру продать, и стоимость лечения рака нередко приближается к цене недвижимости. За лечение простудных заболеваний никто столько платить не будет. И, по сути, стоимость препаратов с морской водой показывает тот ценовой потолок, который может быть для средств от простуды. Препараты с симпатомиметиками дешевле потому, что они из прошлого – когда цена была ещё более справедливой.Вы, наверно, помните из первой публикации, что нужно сравнивать не просто аналогичные лекарства, но конкретно дозу и количество лекарства в упаковке, а также лекарственную форму. Не забывайте об этом правиле. Но применительно к каплям и спреям от насморка цена на абсолютно одинаковые упаковки лекарства (то есть одинаковые по дозе, количеству и форме) может отличаться в разных аптеках в 3–10 раз (см. таблицу). Из этого следуетПрежде чем пойти в аптеку, посмотрите разброс цен на нужный вам препарат в городе и после этого выберите самое недорогое предложение в ближней к вам аптеке. Не забудьте позвонить туда и уточнить цену и наличие лекарства.(они всегда дешевле оригинальных препаратов) применительно к спреям и каплям от насморка не работает – здесь нет оригинальных лекарств. Цена больше зависит от производителя, крупные и западные компании оценивают свои препараты порой существенно дороже. Но это не значит, что они помогают лучше, а осложнения вызывают реже.Препараты с симпатомиметиками – классические симптоматические средства. Это значит, что их надо капать только тогда, когда есть симптом, то есть когда нос не дышит. Даже если заложен только один носовой ход, капайте только в него. Не нужно лечиться ими курсами. Только нос стал дышать самостоятельно, даже ещё выделений много, забудьте об этих лекарствах. Так вы сократите расходы на лекарство и предупредите развитие зависимости к ним. А вот промывать нос морской или просто солёной водой можно и когда он уже дышит – просто для гигиены.– Сейчас продаётся немало препаратов от насморка с морской водой, они сделаны в виде капель и спреев. Меня часто спрашивают, можно ли их заменить просто каплями подсоленной воды. Я всегда отвечаю, что можно. Не вижу существенной разницы между морской водой и раствором обычной поваренной соли. Ещё никто не доказал, что соль помогает лечить насморк при простудных заболеваниях хуже, чем сосудосуживающие капли и спреи, содержащие симпатомиметики. Подсоленная вода хорошо промывает и очищает слизистую полости носа, облегчая тем самым работу ресничек, уменьшает отёк. Я и сам до сих пор пользуюсь раствором соли, если простужаюсь. Беру соль на кончике ножа и растворяю в половине стакана воды комнатной температуры. И закапываю его в носовые ходы точно так же, как и обычные капли. Вот и всё. Конечно, готовые капли и спреи с морской водой удобнее, их не надо растворять. И в принципе я против них ничего не имею.