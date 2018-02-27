Алкоголь и кофе помогут дожить до 90 лет

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Спиртное — это один из способов дожить до 90 лет. Причем по эффективности он превосходит регулярные занятия спортом, установили ученые.В ходе 15-летнего исследования под названием 90+ группа врачей во главе с невропатологом Клодией Кавас и доктором медицинских наук Марией Коррада наблюдали за пожилыми людьми, пытаясь выяснить, какой образ жизни, привычки и пищевые предпочтения помогают преодолеть рубеж долголетия. Некоторые выводы оказались весьма неожиданными.Алкоголь оказался настоящим эликсиром долголетия, если употреблять его умеренно. 2 бокала пива или вина в день сокращают риск преждевременной смерти на 18%, тогда как ежедневные занятия спортом в течение 15-45 минут только на 11%.На ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки Кавас отметила, что пока не может объяснить причины этого феномена.Как ни странно, пара лишних килограммов тоже играет на руку тем, кто хочет увидеть праправнуков. Риск умереть, не дожив до 90-летнего юбилея, у 70-летних людей с небольшим избытком веса (речь не идет об ожирении) на 3% меньше, чем у их стройных сверстников.Кофе — еще один эликсир долголетия. Две чашки ароматного напитка в день на 10% сокращают вероятность ранней смерти.Ну, и наконец, хобби: те, кто на старости лет имеет увлечение и уделяет ему минимум 2 часа в день, становятся долгожителями на 21% чаще.