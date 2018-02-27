Правила употребления свежевыжатых соков

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Принято считать, что наилучший сок – это фреш с мякотью. Но у свежевыжатых соков есть свойства, к которым нужно относиться с большой осторожностью. В чем таится опасность? Об этом рассказал врач-диетолог-эндокринолог Наталья Самойленко.Медики уверяют, что риск получить мощный приступ аллергии, употребляя фреш, – это только полбеды. Куда страшнее для организма может быть "передозировка" фруктозы (легкоусваиваемого сахара), которая мгновенно всасывается в кровь, едва только сок попадает в желудок."От фрешей лучше отказаться людям с повышенной кислотностью, диабетом, страдающих ожирением, склонным к аллергиям", – предостерегает Наталья Самойленко.Для здоровых людей суточная норма свежевыжатого сока не должна превышать 200-300 мл. В идеале, утром медики рекомендуют выпить 150 мл фруктового сока и такое же количество овощного – во время полдника. Сокотерапия обычно длится 21 день, потом на неделю делается перерыв, после которого при желании лечение можно продлить."При заболеваниях печени употребляют морковный, тыквенный, яблочный соки, для похудения – дынный, тыквенный, при болезнях желудка – картофельный. А вот к свекольному соку следует отнестись с большой осторожностью. Он очень понижает давление, поэтому его нужно разводить и отстаивать в течение 2 часов. Морковный фреш тоже лучше чистым не пить, а смешивать с яблочным", – информирует Наталья Александровна.Какой бы фреш вы не предпочли, в любом случае стоит придерживаться следующих правил сокопития:- не стоит пить сок прямо перед едой или сразу после нее: за 20-30 минут до употребления пищи выпейте полстакана фреша, и он максимально отдаст вам все свои витамины;- смесь фруктового и овощного сока не только вкуснее каждого из них в отдельности, но и гораздо полезнее и лучше усваивается организмом;- не стоит добавлять в свежий сок ни соль, ни сахар: природа уже обогатила его всеми необходимыми компонентами и наделила вкусом, которым он и должен обладать.Но и это еще не все! Витамины невероятно капризны. Они начинают разрушаться уже при контакте с воздухом и металлическими поверхностями соковыжималки. Кроме этого, исчезают, даже если неправильно хранить фрукты и овощи. Поэтому вынимать плоды из холодильника необходимо непосредственно перед приготовлением напитка. Ни в коем случае нельзя их держать в воде: аскорбиновая кислота – водорастворимый витамин, поэтому она просто раствориться. Золотое правило: только выдавили – мгновенно выпивайте!