Правила употребления свежевыжатых соков
Кому противопоказаны фреши
Медики уверяют, что риск получить мощный приступ аллергии, употребляя фреш, – это только полбеды. Куда страшнее для организма может быть "передозировка" фруктозы (легкоусваиваемого сахара), которая мгновенно всасывается в кровь, едва только сок попадает в желудок.
"От фрешей лучше отказаться людям с повышенной кислотностью, диабетом, страдающих ожирением, склонным к аллергиям", – предостерегает Наталья Самойленко.
Для здоровых людей суточная норма свежевыжатого сока не должна превышать 200-300 мл. В идеале, утром медики рекомендуют выпить 150 мл фруктового сока и такое же количество овощного – во время полдника. Сокотерапия обычно длится 21 день, потом на неделю делается перерыв, после которого при желании лечение можно продлить.
Какие болезни лечат соками
"При заболеваниях печени употребляют морковный, тыквенный, яблочный соки, для похудения – дынный, тыквенный, при болезнях желудка – картофельный. А вот к свекольному соку следует отнестись с большой осторожностью. Он очень понижает давление, поэтому его нужно разводить и отстаивать в течение 2 часов. Морковный фреш тоже лучше чистым не пить, а смешивать с яблочным", – информирует Наталья Александровна.
Какой бы фреш вы не предпочли, в любом случае стоит придерживаться следующих правил сокопития:
- не стоит пить сок прямо перед едой или сразу после нее: за 20-30 минут до употребления пищи выпейте полстакана фреша, и он максимально отдаст вам все свои витамины;
- смесь фруктового и овощного сока не только вкуснее каждого из них в отдельности, но и гораздо полезнее и лучше усваивается организмом;
- не стоит добавлять в свежий сок ни соль, ни сахар: природа уже обогатила его всеми необходимыми компонентами и наделила вкусом, которым он и должен обладать.
Но и это еще не все! Витамины невероятно капризны. Они начинают разрушаться уже при контакте с воздухом и металлическими поверхностями соковыжималки. Кроме этого, исчезают, даже если неправильно хранить фрукты и овощи. Поэтому вынимать плоды из холодильника необходимо непосредственно перед приготовлением напитка. Ни в коем случае нельзя их держать в воде: аскорбиновая кислота – водорастворимый витамин, поэтому она просто раствориться. Золотое правило: только выдавили – мгновенно выпивайте!
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Добавил Ivan в категорию Разное
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