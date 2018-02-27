5 правил правильного питания во время и после поста

Пост – не только диета, утверждают православные священники. Тем не менее, многие используют период Великого Поста как возможность подготовить свою фигуру к лету, разгрузить и очистить организм.Отказ от пищи животного происхождения приводит к целому ряду изменений в организме: как позитивных, так, возможно, и негативных. С одной стороны, переход на растительный рацион питания очищает организм от шлаков, укрепляет иммунитет, улучшает работу внутренних органов и самочувствие в целом. Но вместе с тем мы теряем ряд важных для организма витаминов и микроэлементов. До окончания Великого Поста еще три недели и многие постящиеся, наверняка, уже почувствовали как позитивные, так и негативные изменения. Чтобы соблюдать баланс и избежать неприятных последствий достаточно соблюдать пять простых правил.Поститься – не означает перейти на сухари и орехи. Церковный пост очень строгий, но современный ритм жизни и нагрузки диктуют свои правила – чтобы вести полноценный активный образ жизни необходимо сбалансированное питание. Следите, чтобы в вашем рационе присутствовали каши: овсяная, гречневая, рисовая, пшенная, перловая. Они являются источником клетчатки, которая способствует правильному пищеварению, восстанавливает микрофлору кишечника. Также они богаты витаминами - В1, В2, В5 и РР и минералами - К, Mg, Si, Cu, Mn. Богатые растительным белком бобовые, соя и грибы, станут неплохой заменой мясу и рыбе. Ну, и, конечно же, не забывайте о фруктах и овощах. Свежие салаты, тушенные или приготовленные на пару овощи – незаменимый источник витаминов и минералов.Сбалансированное и разнообразное питание, даже во время строгого поста, может удовлетворить организм человека всеми необходимыми питательными веществами. Однако в этот период организм испытывает трудности с обеспечением железом и витамином В12. Основной источник этих незаменимых компонентов пищи — мясо и морепродукты. Те же мидии, к примеру, содержат большое количество железа. Поэтому люди, имеющие низкий уровень гемоглобина, должны, посоветовавшись с врачом, принимать витамины и микроэлементы в виде лекарственных препаратов.Как бы ни смешно это звучало, но переесть можно даже семечками или яблоками. Важно помнить, что пост – это, прежде всего, воздержание, стремление к умеренности. "В пост необходимо питаться регулярно — 5-6 раз в день и сбалансировано, не злоупотребляя объемами еды. Особенно следует следить за употреблением орехов, семечек, растительного масла, сладких продуктов и фруктов. Ведь их избыток может нарушить нормальную работу органов пищеварения, ухудшить состояние кожи и привести к увеличению веса", - говорит диетолог Светлана Фус.На протяжении Великого поста есть два дня, когда разрешается употреблять рыбу – Благовещение Пресвятой Богородицы и Вход Господень в Иерусалим. Они выпадают на 7 и 13 апреля. Не пренебрегайте "рыбными" днями и обязательно воспользуйтесь возможностью разнообразить свой рацион и восполнить недостаток полезных веществ в организме. Выбирайте жирные сорта рыбы – к примеру, норвежскую семгу. Ведь рыба северных морей является неоспоримым источником таких важных для нашего организма Омега-3 жирных кислот и витамина D. В период поста эти элементы просто незаменимы.Как правило, пост заканчивается в день Пасхи обильными застольями, пикниками, выездом на природу с шашлыками, барбекю, куличами, яйцами и т.д. После продолжительного ограничения в еде это настоящий шок для организма. И самое неприятное, что такие застолья чреваты последующими проблемами с желудочно-кишечным трактом. Поэтому будьте очень осторожны. "Входите" в свой привычный режим постепенно. Не желательно сразу налегать на мясо и колбасы. Лучше начните с той же рыбы, кисломолочных продуктов, небольшого количества нежирной птицы и яиц. Первые две недели постепенно вводите их рацион, добавляя в день к постному рациону 1 блюдо из рыбы, птицы, яйца и 1 блюдо из кисломолочных продуктов. И, постепенно, до конца месяца, выходите на обычный режим употребления этих продуктов.