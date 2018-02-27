ТОП-5 напитков, полезных при анемии
Отказ от пищи животного происхождения приводит к целому ряду изменений в организме: как позитивных, так, возможно, и негативных. С одной стороны, переход на растительный рацион питания очищает организм от шлаков, укрепляет иммунитет, улучшает работу внутренних органов и самочувствие в целом. Но вместе с тем мы теряем ряд важных для организма витаминов и микроэлементов. До окончания Великого Поста еще три недели и многие постящиеся, наверняка, уже почувствовали как позитивные, так и негативные изменения. Чтобы соблюдать баланс и избежать неприятных последствий достаточно соблюдать пять простых правил.
Продумывайте рацион
Поститься – не означает перейти на сухари и орехи. Церковный пост очень строгий, но современный ритм жизни и нагрузки диктуют свои правила – чтобы вести полноценный активный образ жизни необходимо сбалансированное питание. Следите, чтобы в вашем рационе присутствовали каши: овсяная, гречневая,
Анемия. Это состояние возникает, когда снижается уровень гемоглобина в крови. Почти всегда оно связано с дефицитом железа в организме.
В результате ткани и клетки получают меньше кислорода, мышцы ослабевают, ухудшается концентрация, возникают проблемы с кожей и волосами.
Дефицит железа может быть связан не только с тем, что мы едим мало продуктов, содержащих этот минерал, но и с тем, что он плохо усваивается организмом. Причиной такого дефицита могут быть также кровотечения, почечная недостаточность, осложнения после хирургических операций.
Важно своевременно обращать внимание на симптомы анемии и принимать меры для устранения железодефицита. Это поможет предотвратить такие его последствия, как тахикардию, повышенное давление и ухудшение памяти.
К счастью, помимо лекарственных препаратов есть натуральные средства, которые помогают уменьшать симптомы анемии и возвращать организм в нормальное состояние.
Как сообщает health info со ссылкой на «Домашний очаг», диетологи рассказали о 5 напитках, помогающих улучшить усвоение железа и таким образом бороться с анемией.
1. Смузи из моркови, редьки и водяного кресса
Благодаря значительному содержанию в нем железа, калия и цинка этот натуральный сок помогает восстанавливать здоровье страдающим анемией.
Он способствует выработке красных кровяных телец и улучшает кровообращение. В результате ткани и клетки получают больше кислорода.
Ингредиенты
1 морковь
1 редька
3 листа водяного кресса
1 стакан воды (200 мл)
Приготовление
Очисти морковь, порежь ее на несколько кусков и положи их в чашу блендера.
Порежь редьку, помой листья водяного креса и положи все это туда же.
Вылей в чашу блендера воду и включи его. Должен получиться однородный напиток.
Способ употребления
Пей этот смузи каждое утро натощак пока анемия не отступит.
2. Напиток из люцерны, хвоща полевого и зеленой крапивы
Ингредиенты, содержащиеся в этом напитке, дают организму витамины, минералы и мощные антиоксиданты. Это помогает успешно бороться с анемией.
Регулярное употребление этого напитка улучшает качество крови и помогает остановить потерю организмом нутриентов, из-за которой человек испытывает слабость и усталость.
Ингредиенты
1 чайная ложка ростков люцерны (5 г)
1 чайная ложка хвоща полевого (5 г)
? столовой ложки зеленой крапивы (5 г)
1 чашка воды (250 мл)
Приготовление
Вылей воду в кастрюльку и брось в нее ростки люцерны, хвощ и крапиву.
Пусть вода закипит и растения отвариваются 3-5 минут.
Затем дай отвару остыть и процеди его.
Способ употребления
Выпивай чашку этого напитка через пару часов после завтрака. Делать это нужно каждый день.
3. Белое вино с семенами укропа
Этот напиток, благодаря высокому содержанию в нем антиоксидантов, необходимых минералов и жирных кислот, способствует повышению выработки красных кровяных телец и отступлению анемии.
Ингредиенты
2 чашки белого вина (500 мл)
3 столовые ложки семян укропа (30 г)
Приготовление
Брось семена укропа в сосуд с белым вином.
Закрой сосуд крышкой, и пусть семена настаиваются в вине 5-7 дней.
Способ употребления
Процеди настой и каждый день выпивай по небольшому бокалу этого напитка.
Имей в виду: Детям это средство противопоказано.
4. Молоко с сельдереем
Если ты не страдаешь непереносимостью лактозы, это средство поможет тебе бороться с симптомами анемии.
В нем содержатся железо, фолиевая кислота и антиоксиданты. Все эти компоненты помогают улучшить качество крови, что, в свою очередь, ведет к оптимизации клеточного дыхания.
Ингредиенты
3 веточки сельдерея
1 чашка молока (250 мл)
Приготовление
Вскипяти молоко и, когда оно начнет закипать, брось в него сельдерей.
Пусть сельдерей настаивается в молоке 10-15 минут.
Способ употребления
Пей этот напиток 1 раз в день, пока не пройдут симптомы анемии.
5. Виноградный сок с петрушкой
В винограде содержится антиоксидант ресвератрол, помогающий очищать кровь от токсинов и улучшать состояние клеток.
Петрушка усиливает действие ресвератрола. Объединяя ее с виноградом, мы получаем очень эффективное средство для борьбы с анемией.
Ингредиенты
? чашки темного винограда (75 г)
2 веточки свежей петрушки
1 стакан воды (200 мл)
Приготовление
Помой виноград и взбей его в блендере вместе с петрушкой (вылив туда стакан воды, разумеется).
Получив однородный напиок, процеди его.
Способ употребления
Пей этот сок после завтрака в течение 2-3 недель.
У тебя диагностировали анемию? Ты постоянно чувствуешь слабость и испытываешь усталость? Тогда попробуй регулярно пить какой-то из этих напитков, и тебе наверняка станет лучше.
Но если ты проходишь курс лечения у врача, обязательно проконсультируйся с ним прежде, чем принимать эти средства.
рисовая, пшенная, перловая. Они являются источником клетчатки, которая способствует правильному пищеварению, восстанавливает микрофлору кишечника. Также они богаты витаминами - В1, В2, В5 и РР и минералами - К, Mg, Si, Cu, Mn. Богатые растительным белком бобовые, соя и грибы, станут неплохой заменой мясу и рыбе. Ну, и, конечно же, не забывайте о фруктах и овощах. Свежие салаты, тушенные или приготовленные на пару овощи – незаменимый источник витаминов и минералов.
Восполняйте недостаток витаминов и микроэлементов
Сбалансированное и разнообразное питание, даже во время строгого поста, может удовлетворить организм человека всеми необходимыми питательными веществами. Однако в этот период организм испытывает трудности с обеспечением железом и витамином В12. Основной источник этих незаменимых компонентов пищи — мясо и морепродукты. Те же мидии, к примеру, содержат большое количество железа. Поэтому люди, имеющие низкий уровень гемоглобина, должны, посоветовавшись с врачом, принимать витамины и микроэлементы в виде лекарственных препаратов.
Не переедайте
Как бы ни смешно это звучало, но переесть можно даже семечками или яблоками. Важно помнить, что пост – это, прежде всего, воздержание, стремление к умеренности. "В пост необходимо питаться регулярно — 5-6 раз в день и сбалансировано, не злоупотребляя объемами еды. Особенно следует следить за употреблением орехов, семечек, растительного масла, сладких продуктов и фруктов. Ведь их избыток может нарушить нормальную работу органов пищеварения, ухудшить состояние кожи и привести к увеличению веса", - говорит диетолог Светлана Фус.
Не пропускайте "рыбные" дни
На протяжении Великого поста есть два дня, когда разрешается употреблять рыбу – Благовещение Пресвятой Богородицы и Вход Господень в Иерусалим. Они выпадают на 7 и 13 апреля. Не пренебрегайте "рыбными" днями и обязательно воспользуйтесь возможностью разнообразить свой рацион и восполнить недостаток полезных веществ в организме. Выбирайте жирные сорта рыбы – к примеру, норвежскую семгу. Ведь рыба северных морей является неоспоримым источником таких важных для нашего организма Омега-3 жирных кислот и витамина D. В период поста эти элементы просто незаменимы.
Выходите из поста плавно
Как правило, пост заканчивается в день Пасхи обильными застольями, пикниками, выездом на природу с шашлыками, барбекю, куличами, яйцами и т.д. После продолжительного ограничения в еде это настоящий шок для организма. И самое неприятное, что такие застолья чреваты последующими проблемами с желудочно-кишечным трактом. Поэтому будьте очень осторожны. "Входите" в свой привычный режим постепенно. Не желательно сразу налегать на мясо и колбасы. Лучше начните с той же рыбы, кисломолочных продуктов, небольшого количества нежирной птицы и яиц. Первые две недели постепенно вводите их рацион, добавляя в день к постному рациону 1 блюдо из рыбы, птицы, яйца и 1 блюдо из кисломолочных продуктов. И, постепенно, до конца месяца, выходите на обычный режим употребления этих продуктов.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил Ivan в категорию Разное
Добавить комментарий