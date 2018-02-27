Помогает ли яблочный уксус похудеть?

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Яблочный уксус давно уже считается продуктом, способствующим похудению. Но так ли это на самом деле? Похоже, что да, и об этом свидетельствуют сразу несколько исследований.Исследование, проводившееся учеными из Японии, подтвердило, что яблочный уксус может содействовать ускоренному снижению веса у животных. В рамках другого исследования с участием 10 человек, страдавших сахарным диабетом 1 типа, - выяснилось, что яблочный уксус приносил пользу этой категории пациентов.Добровольцам давали пить воду, которая содержала 2 столовые ложки яблочного уксуса. Прием такой воды замедлял продвижение пищи по ЖКТ, продлевая ее переваривание и позволяя дольше чувствовать сытость. Это в итоге снижало общее количество потребляемых в день калорий и способствовало похудению.В свою очередь ученые из Ирана выяснили, что употребление яблочного уксуса позволяет снижать уровень «плохого» холестерина и общего холестерина в крови. Кроме того, применение яблочного уксуса получило позитивные отзывы в опытах с людьми, у которых были обнаружены предиабет и диабет. Прием уксуса помогал этим пациентам стабилизировать уровень сахара в крови. Исследователи пришли к выводу, что уксусная кислота замедляет скорость метаболизма углеводов и превращения их в сахар.Многие специалисты убеждены, что яблочный уксус полезно включать в рацион питания, используя как ингредиент салатов, маринадов, супов и рагу. Правда, прием яблочного уксуса требует предварительного согласования с врачом, - в особенности при наличии хронических болезней и на фоне приема лекарств.