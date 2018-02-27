Лекарства для химиотерапии подберут на крошечных опухолях

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Лечение онкологических заболеваний становится все более персонализированным. Врачи стараются подобрать именно то лечение, которое подойдет конкретному пациенту и окажется для него наиболее эффективным. Британские ученые из Института исследования рака (Institute of Cancer Research) во главе с Николя Валери (Nicola Valeri) провели эксперимент с выращиванием в лабораториях миниатюрных опухолей, на которых подбирали комбинацию химиотерапевтических препаратов, идеально подходящую именно для этого больного и именно этого типа опухоли.Ученые взяли более ста опухолевых образцов у 71 пациента – все опухоли были вторичными и образовались в результате метастазирования злокачественных новообразований кишечника, пищевода и желчных протоков.В лабораторных условиях исследователи вырастили из взятых клеток крошечные опухоли, а потом протестировали на них 55 различных химиопрепаратов, подбирая те, которые были способны уничтожать раковые клетки.Оказалось, что такие тесты были довольно точными: в 100% случаев лекарства, которые не действовали на раковые клетки, не оказывали влияния и на опухоль в организме пациента. В том же случае, если комбинация лекарств уничтожала мини-опухоль, то в 88% эти препараты были эффективны и для больного.Ученые полагают, что им удалось найти действительно работающий способ борьбы с метастатическими опухолями, который эффективнее, чем другие существующие подходы. В ближайшее время авторы собираются провести клинические испытания нового метода. Они рассчитывают, что подобные исследования станут обязательным элементом подбора курса лечения при онкологических заболеваниях.