Лекарства для химиотерапии подберут на крошечных опухолях
Ученые взяли более ста опухолевых образцов у 71 пациента – все опухоли были вторичными и образовались в результате метастазирования злокачественных новообразований кишечника, пищевода и желчных протоков.
В лабораторных условиях исследователи вырастили из взятых клеток крошечные опухоли, а потом протестировали на них 55 различных химиопрепаратов, подбирая те, которые были способны уничтожать раковые клетки.
Оказалось, что такие тесты были довольно точными: в 100% случаев лекарства, которые не действовали на раковые клетки, не оказывали влияния и на опухоль в организме пациента. В том же случае, если комбинация лекарств уничтожала мини-опухоль, то в 88% эти препараты были эффективны и для больного.
Ученые полагают, что им удалось найти действительно работающий способ борьбы с метастатическими опухолями, который эффективнее, чем другие существующие подходы. В ближайшее время авторы собираются провести клинические испытания нового метода. Они рассчитывают, что подобные исследования станут обязательным элементом подбора курса лечения при онкологических заболеваниях.
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Добавил labus в категорию Онкология
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