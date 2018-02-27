Пять популярных обезболивающих, которые могут спровоцировать инсульт или инфаркт

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Пять распространенных по всему миру обезболивающих могут привести к сердечному приступу или инсульту, установили тайваньские ученые. Результаты научной работы опубликованы в British Journal of Clinical Pharmacology.В своем исследовании ученые опирались на данные 56 тысяч взрослых людей с повышенным давлением. В опасном списке оказались ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен.ИбупрофенВыяснилось, что у одного из 330 человек, употреблявших ибупрофен, в течение четырех недель случался сердечный приступ или инсульт.ЦелекоксибЦелекоксиб оказался еще опаснее и привел к такому же исходу одного из 105 человек.диклофенакСердечный приступ или инсульт произошел у одного человека из 245, употреблявших диклофенак.НапроксенУ одного из 214 принимавших этот препарат произошел сердечный приступ.Мефенамовая кислотаСамой «безопасной» оказалась мефенамовая кислота: инсульт или сердечный приступ настиг одного из 394 человек.