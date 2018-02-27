Пять популярных обезболивающих, которые могут спровоцировать инсульт или инфаркт
В своем исследовании ученые опирались на данные 56 тысяч взрослых людей с повышенным давлением. В опасном списке оказались ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен.
Ибупрофен
Выяснилось, что у одного из 330 человек, употреблявших ибупрофен, в течение четырех недель случался сердечный приступ или инсульт.
Целекоксиб
Целекоксиб оказался еще опаснее и привел к такому же исходу одного из 105 человек.
диклофенак
Сердечный приступ или инсульт произошел у одного человека из 245, употреблявших диклофенак.
Напроксен
У одного из 214 принимавших этот препарат произошел сердечный приступ.
Мефенамовая кислота
Самой «безопасной» оказалась мефенамовая кислота: инсульт или сердечный приступ настиг одного из 394 человек.
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Добавил labus в категорию Кардиология
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