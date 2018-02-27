7 продуктов, которые убивают либидо

Если у вас романтические планы на долгие выходные, некоторые продукты стоит убрать из меню. Они снижают уровень тестостерона, а вместе с ним снижается и либидо.Энергию мы получаем из продуктов питания в процессе обмена веществ, поэтому то, что мы едим, напрямую воздействует на наше «сексуальное» настроение и возможности. Однако не все знают о том, что есть ряд продуктов, которые могут снизить сексуальное желание. Важным фактом является гормон тестостерон. Если его уровень высокий, то и инстинкт продолжения рода будет выше. Итак, рассмотрим основные продукты, которые негативно влияют на уровень тестостерона.Чем больше продукт содержит в себе сои, тем быстрее снижается количество тестостерона. Это объясняется содержащимися в ней фитоэстрогенами, которые являются аналогами женского гормона – эстрогена.В большом количестве они будут абсолютно равны сое, так как содержат в себе фитоэстрогены.Продукты с высоким содержанием сахара. Помните, что здесь все зависит именно от дозы сахара, так как она вызовет скачек инсулина в крови, который в свою очередь снижает выработку тестостерона. Все хорошо в меру.Они влияют на сердечно сосудистую систему, а натрий из соли снижает выработку тестостерона. Но помните отказываться совсем от соли не следует, это так же влечет обратную реакцию, 3-5 грамм соли в день позволительно.Большое количество чистого кофеина в крови притупляет, снижает свободный тестостерон.Откажитесь от выпечки, пива, кваса. Дрожжи так же содержат фитоэстрагены, а они снижают выработку тестостерона.Более 2 бокалов – и ваши половые органы менее интенсивно снабжаются кровью, а центральная нервная система дает организму сигнал о том, что пора спать. Однако один бокал сухого красного или белого вина наоборот может способствовать повышению либидо.