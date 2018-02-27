Почему болит спина?



Остеопатическая работа : врач-остеопат может найти причину «перекоса», восстановить баланс глубоких и поверхностных мышц, выстроить правильную форму позвоночника (вернуть все позвонки на свое место). Плюс этого вида процедур в том, что они происходят безболезненно и безопасно, а эффект можно ожидать уже во время сеанса.

: врач-остеопат может найти причину «перекоса», восстановить баланс глубоких и поверхностных мышц, выстроить правильную форму позвоночника (вернуть все позвонки на свое место). Плюс этого вида процедур в том, что они происходят безболезненно и безопасно, а эффект можно ожидать уже во время сеанса.

Массаж – менее точная и деликатная работа с телом, но также эффективная: грамотная работа с мышцами опосредованно может помочь позвоночнику. Обратите особое внимание на выбор мастера: чем меньше болевых ощущений в процессе массажа и больше ощущение легкости после, тем выше квалификация специалиста.

– менее точная и деликатная работа с телом, но также эффективная: грамотная работа с мышцами опосредованно может помочь позвоночнику. Обратите особое внимание на выбор мастера: чем меньше болевых ощущений в процессе массажа и больше ощущение легкости после, тем выше квалификация специалиста.

Гимнастика для позвоночника. Или возьмите в рабство остеопата, чтобы он регулярно помогал вам восстанавливать баланс, или заглядывайте к нему раз в месяц-два, а в остальное время делайте те или иные упражнения, чтобы «переучить» тело – выстроить его новый баланс в движении. Выбирайте гимнастику, которая работает именно с глубокими мышцами: тонизирует их работу, расслабляя поверхностные. К особо эффективным можно отнести пилатес, цигун или упражнения по методу Фельденкрайза. Пока вы не взялись за освоение той или иной гимнастики, можно порекомендовать делать упражнение «Планка»: оно помогает (при правильном выполнении!) безопасно тонизировать глубокие мышцы.



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Спешим обрадовать: чаще всего справиться с болью в спине проще, чем кажется! Чтобы понять, как это сделать, давайте разберемся в причинах и следствиях болезненных ощущений.В подавляющем большинстве случаев спина болит всего-навсего от усталости. Даже при тотально сидячем образе жизни человек напрягается – настолько, чтобы мышцы устали и заболели.Например, удерживать всю конструкцию позвоночника в вертикальном положении за компьютером – для мышц работа не из легких. И при необходимости длительно сидеть мускулатура спины работает значительно интенсивнее, чем при активной двигательной нагрузке.Мышцы спины можно условно разделить на глубокие и поверхностные.Поверхностные – крупные мышцы, с помощью которых мы совершаем амплитудные движения: повороты, наклоны, прогибы. Работа этих масштабных мышц зависит от маленьких рычагов: коротких мышц, которые находятся на уровень глубже – соединяют позвонки между собой. Они действительно очень короткие, но от качества их работы зависит сбалансированность всех наших движений и здоровье спины в целом.Чтобы понять систему взаимодействия глубоких и поверхностных мышц, представьте себе работу подъемного крана. У самого основания подъемный кран совершает миниатюрные движения, но, глядя на конец крюка, вы видите впечатляющий размах. У основания подъемного крана есть свои маленькие шарниры, и от их слаженной работы зависит амплитуда и качество работы всего подъемного крана. Если какой-то шарнирчик заржавеет или съедет, то работа всего крана будет страдать: он будет крениться, заваливаться, пока его ни переклинит окончательно.У человека сигнал о нарушении работы «шарниров» - болевые ощущения в тех самых глубоких мышцах спины, которые прикрепляют позвонок к позвонку и выполняют стабилизирующие функции. Когда вы наклоняетесь вниз, чтобы поднять карандаш с пола, эти мышцы должны упруго удерживать позвонки в нейтральном положении, обеспечивая позвоночнику свободу, гибкость и подвижность. Если же мышцы «заело» - они перенапряжены, спазмированы, болят – то все тело движется с трудом (и легче взять новый карандаш со стола, чем мучиться с упавшим).Как найти причину боли в спине? Для этого предлагаю простой диагностический тест.Чтобы его провести, надо внимательно прислушаться к телу – настолько, как будто вы отказываетесь использовать его по своему усмотрению, а отдаете приоритет в движении телу (двигайся, дорогое, само!). Представили это состояние?Теперь встаньте ровно, найдите вниманием ту область спины, которая беспокоит, и сделайте очень небольшой поворот, как будто поворачиваетесь именно на этом, беспокоящем вас позвонке. Это будет очень небольшое движение максимум на 10 градусов. Двигайтесь очень медленно и ровно столько, сколько тело этого хочет – до первого внутреннего ограничения. Запомните амплитуду. И сделайте микро-поворот в другую сторону.В каком направлении амплитуда поворота меньше? Если, например, влево, значит, в этом направлении все мышцы – и короткие, и длинные будут работать неправильно. В этом направлении движение укорочено, и это сигнал о том, что надо предпринимать какие-то действия по его удлинению и снятию спазма с пострадавших «шарниров».Волевым усилием добраться до глубоких мышц и «приказать» им расслабиться не так-то просто: мы не ощущаем их так же точно, как, скажем, бицепс или дельтовидную мышцу спины.Поэтому для работы с глубокими мышцами приходится прибегать или к помощи профессионалов, или к специальной гимнастике (а в идеале – и к тому, и к другому в комплексе):При условии, если глубокие мышцы спины регулярно находятся в напряжении, позвоночник вынужден работать в условиях хронического дисбаланса. Межпозвонковые диски испытывают постоянный недостаток питания и несбалансированное давление (с одной стороны – больше, с другой – меньше), и начинают разрушаться. Отсюда такие диагнозы как остеохондроз, протрузии и межпозвонковые грыжи.Причем, недавние исследования показали, что «грыжи не болят»: то есть наличие протрузии или грыжи не влияет на хронический болевой синдром – при этих диагнозах разрушаются диски, а болеть все так же продолжают глубокие мышцы. И достаточно сбалансировать эти мышцы, придать им нормальный тонус и восстановить их подвижность, чтобы дискам стало комфортнее и они стали восстанавливаться (те же исследования доказали, что грыжи могут «исчезать», а позвоночник – восстанавливаться).Поэтому призываю вас заниматься спиной вовремя, пока не дошло до осложнений: с болевым синдромом стравиться легко – главное, настрой и регулярность. Кроме всего прочего, отсутствие боли и ровный, гибкий, свободный позвоночник – это же прекрасно! Стоит восстановить здоровье позвоночника, как в жизни появляется больше сил для реализации всего, что задумано.