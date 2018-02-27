Врачи рассказали, каким гриппом мы будем болеть в следующем сезоне

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала прогноз штаммов гриппа, которые будут циркулировать в сезоне 2018?2019 В Северном полушарии.Согласно рекомендации ВОЗ, в состав вакцин на следующий год должны входить следующие компоненты:A/Мичиган/45/2015 (H1N1) pdm09-подобный вирус;A/Сингапур/INFIMH?16?0019/2016 (H3N2)-подобный вирус;B/Колорадо/06/2017-подобный вирус (линия B/Виктория/2/87);B/Пхукет/3073/2013-подобный вирус (линия B/Ямагата/16/88).Два вируса из вышеназванных — новые по сравнению с нынешним годом: A/Сингапур и B/Колорадо.Если вакцина трехвалентная, как, например, выпускающийся в России «Гриппол», рекомендуется пожертвовать защитой от вируса В/Пхукет. Напомним, что в текущем сезоне ВОЗ ошиблась, рекомендовав не включать в трехвалентные вакцины защиту от вируса В/Ямагата – именно он сейчас актуален в США и Европе.