Как жир влияет на здоровье?



сердечные и сосудистые заболевания;



возникновение сахарного диабета;



проявления варикоза;



болезни, связанные с обменом веществ;



онкологические заболевания;



нарушенный гормональный баланс;



различные расстройства в сексуальной сфере.



Человек от природы является созданием со сбалансированными физиологическими функциями. Но современные реалии в условиях цивилизации и комфорта зачастую вынуждают многих пренебрегать оптимальными режимами питания и движения. Это влечет за собой повышение процента жира в организме, что опасно для здоровья.Одним из последствий столь безответственного поведения становится увеличение количества содержащегося в организме жира. Безусловно, риск для здоровья заключается и в противоположной ситуации – когда жира слишком мало, но такие случаи в более или менее благополучном современном обществе происходят реже повышенного ожирения и являются, как правило, менее актуальными. Для цивилизованного общества первоочередной проблемой и настоящей бедой является именно чрезмерный вес. И беда, в первую очередь, заключается не в неприятном с точки зрения эстетики впечатлении, а в различных заболеваниях, которыми чревато чрезмерное количество содержащегося в организме жира. Список таких болезней довольно внушителен:Главную опасность представляет не подкожный жир, а висцеральный.Это вид жировых отложений, обволакивающий внутренние органы и находящийся в брюшной полости. Однако минимальное количество жира висцерального, так же как и подкожного, совершенно необходимо для здорового функционирования организма и защиты органов.Но сколько же нужно в организме жира, как измерить его количество, как контролировать его уровень или как уменьшить, если это необходимо?Есть мудрая английская пословица о тонкой талии и долгой жизни, весьма соответствующая действительности. Медики утверждают, что если у женщины обхват талии с расслабленными мышцами живота не превышает 80 см, то объём висцерального жира в пределах нормы. Для мужчин максимально допустимое значение составляет 94 см.Существуют более точные и сложные методы, позволяющие определить количество содержащегося в организме жира. В частности, измеряется его процентное соотношение с общей массой тела. Если нет возможности проводить замеры процента жира с помощью специальных процедур в клинике, то помощницей может быть обычная измерительная лента, её будет вполне достаточно. Исключение составляют профессиональные спортсмены или спортсменки по бодибилдингу, которым требуется для соревнований сохранение определенного процента жира.Среднестатистическому человеку достаточно регулярно, на любительском уровне заниматься физкультурой, состоящей из силовых тренировок и кардиологического комплекса упражнений, а также соблюдать рациональный и сбалансированный режим питания и сна. Чтобы исключить возможные риски для здоровья, до составления рациона питания и начала физических нагрузок, нужно обратиться к врачу за консультацией, а в случае необходимости и к спортивному тренеру.