До каких проблем со здоровьем могут довести сахарозаменители

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Искусственные подсластители привлекают отсутствием калорий, но по степени вреда многие из них даже хуже, чем сахар27 февраля 1879 года немецкий химиксовершенно случайно открыл сахарин. Ученый работал с каменноугольными смолами, а потом, не помыв руки, отправился обедать. Неожиданно Фальберг почувствовал, что хлеб, который он держит в руках, –сладкий. Так был сделан первый шаг к изобретению сахарина.Уже в 1950 году сахарин научились вырабатывать в промышленных масштабах. Производители пищевой продукции имеют с этого экономическую выгоду, а потребитель? О том, чем опасны для здоровья сахарозаменители и какие из них самые вредные, – в материале EG.RU.Стоит вспомнить, что когда-то сахар продавали в аптеках и использовали как лекарственное средство, которое оказалось пустышкой. После того как его научились добывать из свеклы и тем самым удешевили производство, сахар стали использовать в приготовлении кондитерских изделий и не только.Мир подсел на сладости, не сразу поняв, что чрезмерное употребление сахара приводит к диабету, ожирению и другим серьезным заболеваниям. Поэтому человек и придумал сахарозаменители, чтобы не ограничивать себя в приторных лакомствах. Правда, тем самым еще больше подверг свое здоровье опасности.Нужно не забывать, что подслащенная заменителями пища – это обманка для организма. Он недополучает нужные калории, которых почти нет в тех же ненатуральных сахарозаменителях. Человек не насыщается, недосчитывается необходимой энергии, и у него достаточно быстро после съеденного появляется волчий аппетит.Как показали исследования американских специалистов, женщины, которые отказались от сахара в пользу «нулевых» подсластителей, чаще имеют лишний вес, чем те, кто употребляет обычный сахар. Негативную роль здесь играет психологический фактор. Худеющие, помня об отсутствии калорий, начинают себе позволять лишнее, съедают больше и набирают вес. Кроме того, ряд исследований доказывает: длительное применение искусственных подсластителей меняет метаболизм сахара в крови, что негативно влияет на обмен веществ.Самые популярные сахарозаменители – искусственные. Именно они чаще всего встречаются в составе «диетических» сладких газировок, которые ученые и врачи называют бомбами замедленного действия – по степени вреда для здоровья.в составе продуктов обозначается как добавка. Вначале характеристики сахарина кажутся привлекательными: слаще сахарозы в 300-400 раз, содержит 0 калорий, дешевый. Его используют в газировке, сладостях. Однако в некоторых странах он запрещен, согласно многим исследованиям сахарин считается потенциальным канцерогеном и вызывает заболевания кишечника.слаще сахара в 100 раз. При высокой температуре становится токсичным. Как показывают исследования, вызывает ожирение, неврологические и онкологические заболевания, ухудшает работу зрения и мочевого пузыря. Противопоказан беременным, кормящим и детям. Дневная норма – не более 3 гр.слаще сахарозы в 30 раз, канцерогенны и в ряде стран вообще находятся под запретом. Их употребление опасно при заболеваниях почек, беременности и во время кормления грудью. Дневная норма – не более 0,8 гр.как бы разрешен диабетикам, но нужно знать, что в нем содержится токсичная фумаровая кислота.Нужно помнить, что синтетические сахарозаменители, ко всему прочему, негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Большинство видов искусственных подсластителей не усваивается организмом и не выводится должным образом. Кроме того, последние исследования ученых показывают, что при длительном употреблении они могут негативно влиять на микрофлору кишечника и постепенно приводить к повышению уровня сахара в крови.Как считают диетологи, лучше употреблять, пусть и более калорийные, натуральные или растительные сахарозаменители. Самый популярный –– слаще сахара в 10 раз. Она рекомендована диабетикам, но похудеть на ней точно не получится. Разрешено не более 30 гр в сутки.Показан страдающим сахарным диабетом и. Не самый приятный фактор – в некоторых случаях он вызывает расстройство желудка. Рекомендуемая доза – 40 гр в день. А вот, наоборот, нормализует работу ЖКТ. Дневная норма – 40 гр.К достаточно безвредным растительным подсластителям (хоть и калорийным) можно отнестиили. Последнюю многие ученые называют самой безопасной и полезной из всех сахарозаменителей. Доказано: содержащийся в ней экстракт стевиозид (именно он и придает сладость) и другие биоактивные соединения улучшают иммунитет, обладают антимикробным и противогрибковым действием, могут способствовать снижению артериального давления. Но она имеет специфический привкус, который нравится не всем.Кроме того, врачи не устают повторять, что переусердствовать даже с самыми «невинными» подсластителями не менее опасно, чем с сахаром.