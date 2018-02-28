До каких проблем со здоровьем могут довести сахарозаменители

Искусственные подсластители привлекают отсутствием калорий, но по степени вреда многие из них даже хуже, чем сахар

27 февраля 1879 года немецкий химик Константин Фальбергсовершенно случайно открыл сахарин. Ученый работал с каменноугольными смолами, а потом, не помыв руки, отправился обедать. Неожиданно Фальберг почувствовал, что хлеб, который он держит в руках, –сладкий. Так был сделан первый шаг к изобретению сахарина.

Уже в 1950 году сахарин научились вырабатывать в промышленных масштабах. Производители пищевой продукции имеют с этого экономическую выгоду, а потребитель? О том, чем опасны для здоровья сахарозаменители и какие из них самые вредные, – в материале EG.RU.

Обман зрения и организма

Стоит вспомнить, что когда-то сахар продавали в аптеках и использовали как лекарственное средство, которое оказалось пустышкой. После того как его научились добывать из свеклы и тем самым удешевили производство, сахар стали использовать в приготовлении кондитерских изделий и не только.

Мир подсел на сладости, не сразу поняв, что чрезмерное употребление сахара приводит к диабету, ожирению и другим серьезным заболеваниям. Поэтому человек и придумал сахарозаменители, чтобы не ограничивать себя в приторных лакомствах. Правда, тем самым еще больше подверг свое здоровье опасности.

Нужно не забывать, что подслащенная заменителями пища – это обманка для организма. Он недополучает нужные калории, которых почти нет в тех же ненатуральных сахарозаменителях. Человек не насыщается, недосчитывается необходимой энергии, и у него достаточно быстро после съеденного появляется волчий аппетит.

Как показали исследования американских специалистов, женщины, которые отказались от сахара в пользу «нулевых» подсластителей, чаще имеют лишний вес, чем те, кто употребляет обычный сахар. Негативную роль здесь играет психологический фактор. Худеющие, помня об отсутствии калорий, начинают себе позволять лишнее, съедают больше и набирают вес. Кроме того, ряд исследований доказывает: длительное применение искусственных подсластителей меняет метаболизм сахара в крови, что негативно влияет на обмен веществ.

Химия и жизнь

Самые популярные сахарозаменители – искусственные. Именно они чаще всего встречаются в составе «диетических» сладких газировок, которые ученые и врачи называют бомбами замедленного действия – по степени вреда для здоровья.

Сахарин в составе продуктов обозначается как добавка Е954. Вначале характеристики сахарина кажутся привлекательными: слаще сахарозы в 300-400 раз, содержит 0 калорий, дешевый. Его используют в газировке, сладостях. Однако в некоторых странах он запрещен, согласно многим исследованиям сахарин считается потенциальным канцерогеном и вызывает заболевания кишечника.

Аспартам (Е951) слаще сахара в 100 раз. При высокой температуре становится токсичным. Как показывают исследования, вызывает ожирение, неврологические и онкологические заболевания, ухудшает работу зрения и мочевого пузыря. Противопоказан беременным, кормящим и детям. Дневная норма – не более 3 гр.

Цикламаты (Е952) слаще сахарозы в 30 раз, канцерогенны и в ряде стран вообще находятся под запретом. Их употребление опасно при заболеваниях почек, беременности и во время кормления грудью. Дневная норма – не более 0,8 гр.

Сукразит как бы разрешен диабетикам, но нужно знать, что в нем содержится токсичная фумаровая кислота.

Нужно помнить, что синтетические сахарозаменители, ко всему прочему, негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Большинство видов искусственных подсластителей не усваивается организмом и не выводится должным образом. Кроме того, последние исследования ученых показывают, что при длительном употреблении они могут негативно влиять на микрофлору кишечника и постепенно приводить к повышению уровня сахара в крови.

Натур-продукты

Как считают диетологи, лучше употреблять, пусть и более калорийные, натуральные или растительные сахарозаменители. Самый популярный – фруктоза – слаще сахара в 10 раз. Она рекомендована диабетикам, но похудеть на ней точно не получится. Разрешено не более 30 гр в сутки.

Показан страдающим сахарным диабетом и ксилит. Не самый приятный фактор – в некоторых случаях он вызывает расстройство желудка. Рекомендуемая доза – 40 гр в день. А вот сорбит, наоборот, нормализует работу ЖКТ. Дневная норма – 40 гр.

К достаточно безвредным растительным подсластителям (хоть и калорийным) можно отнести сироп агавы или канадского клена,мед и стевию. Последнюю многие ученые называют самой безопасной и полезной из всех сахарозаменителей. Доказано: содержащийся в ней экстракт стевиозид (именно он и придает сладость) и другие биоактивные соединения улучшают иммунитет, обладают антимикробным и противогрибковым действием, могут способствовать снижению артериального давления. Но она имеет специфический привкус, который нравится не всем.

Кроме того, врачи не устают повторять, что переусердствовать даже с самыми «невинными» подсластителями не менее опасно, чем с сахаром.
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