Рак, ветрянка, менингит. От каких болезней ребенка защитят прививки

В Национальный календарь прививок, которые делают всем желающим, входят инъекции от 13 популярных инфекций: гепатита В, гриппа, дифтерии, коклюша и т. д.Маленьким россиянам рекомендованы прививки против гепатита В, туберкулеза, АКДС (дифтерия, коклюш, столбняк), гемофильной инфекции, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, пневмококковой инфекции и гриппа. Но это далеко не все заболевания, которые представляют опасность. О том, чем можно дополнить защиту ребенка и какие прививки стоит сделать в качестве превентивной меры, АиФ.ru рассказалаРодителям, которые принимают решение о том, от каких заболеваний прививать ребенка, я рекомендую придерживаться европейского и американского прививочных календарей. В них входят также прививки от гепатита А, ротавируса, менингококка, ВПЧ и ветряной оспы. Кроме того, он значительно дополнен прививками от современных болезней, которые могут быть опасными, а некоторые из них и вовсе смертельны.Он же кишечный грипп или ротавирусный гастроэнтерит. У новорожденных, грудных детей и детей младшего возраста в связи с тем, что иммунитет только формируется, могут возникать осложненные формы ротавируса, опасные обезвоживанием. Почти 95% непривитых детей к 5 годам имеют в анамнезе эпизод заболевания ротавирусом. Заражение происходит в основном орально-фекальным путем (через грязную воду, руки, игрушки, бытовые предметы). Вакцины представляют собой капельки в рот: «Ротатек» и «Ротарикс». Иммунитет приобретается как минимум на 5 лет.Казалось бы, обычная «детская ветрянка», которой болеет каждый детсадовец. Все дело в том, что, попав однажды в организм, вирус навсегда остается в нем. Это значит, что в будущем при неблагоприятных условиях вирус может активизироваться в виде, например, опоясывающего лишая, пневмонии, ветряночного энцефалита. Для беременных женщин заражение ветрянкой чревато осложнениями вплоть до выкидышей. Вакцины: «Варилрикс», «Окавакс» и «Приорикс-тетра». Иммунитет формируется на 30 и более лет.Вирус папилломы человека. Передается половым путем и в 70% случаев вызывает рак шейки матки и предраковые состояния у женщин. Поэтому важно вакцинировать девочку до начала половой жизни. Лучше всего — в 9-14 лет. Вакцины: «Гардасил» и «Церварикс». Эффективность вакцины составляет практически 100%.Вызывает самую тяжелую форму менингита. Опасен для детей до 5 лет. В российский национальный прививочный календарь включены прививки только от пневмококка и гемофильной палочки, которые также являются возбудителями бактериальных менингитов. Вакцины от менингококка: «Менактра», «Менинго А+С», «Менцевакс».Болезнь поражает печень. Считается «болезнью грязных рук». Поэтому особенно подвержены этому заболеванию дети младшего возраста, тянущие все в рот. Также гепатит А может распространяться в дошкольных и школьных учебных учреждениях, то есть в местах скопления детей. Сегодня родители много путешествуют с маленькими детьми, особенно — в жаркие страны, где уровень санитарии ниже, чем в европейском регионе. Поэтому перед выездом лучше привить ребенка. Вакцины: «ГЕП-А-ин-ВАК», «Аваксим», «Хаврикс», «Вакта».Такие прививки доступны в России, правда, ставить их придется платно. Перед вакцинацией также следует пройти осмотр у педиатра, ребенок должен быть здоров: после последнего заболевания должно пройти не менее месяца.