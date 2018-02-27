Разминка для глаз. 7 упражнений от усталости

Плохое зрение – бич нашего времени. Количество очкариков растёт стремительно. Но, как говорят специалисты, чем раньше заняться здоровьем своих глаз, тем позже начнётся ухудшение зрения.Наш эксперт –ОДНУ из самых известных гимнастик для поддержания зрения разработал отечественный офтальмолог Эдуард Аветисов. Она эффективно расслабляет тонус мышц и снимает усталость глаз при длительной работе за компьютером.Важно выполнять эти упражнения регулярно в течение дня, каждый час зрительного напряжения разгружать глаза небольшой разминкой. Все упражнения выполняются сидя в течение 3–5 минут.Откинувшись на спинку стула, сделать глубокий вдох, наклонившись вперёд, сделать выдох. Повторить 5–6 раз.Откинувшись на спинку стула, прикрыть веки, крепко зажмурить глаза и затем открыть веки. Повторить 5–6 раз.Руки – на пояс, повернув голову вправо, посмотреть на локоть правой руки, повернув голову влево, посмотреть на локоть левой руки, вернуться в исходное положение. Повторить 5–6 раз.Поднять глаза кверху, сделать ими круговые движения по часовой стрелке, затем – против часовой стрелки. Повторить 5–6 раз.Руки – вперёд, посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх (вдох), следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить (выдох). Повторить 4–5 раз.Смотреть прямо перед собой на дальний предмет 2–3 секунды, перевести взгляд на кончик носа на 3–4 секунды. Повторить 6–8 раз.Закрыть веки, в течение 30 секунд массировать их кончиками указательных пальцев.