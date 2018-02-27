Разминка для глаз. 7 упражнений от усталости
Наш эксперт – врач-офтальмолог высшей категории ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» Минздрава РФ Виктория Сивцева.
ОДНУ из самых известных гимнастик для поддержания зрения разработал отечественный офтальмолог Эдуард Аветисов. Она эффективно расслабляет тонус мышц и снимает усталость глаз при длительной работе за компьютером.
Важно выполнять эти упражнения регулярно в течение дня, каждый час зрительного напряжения разгружать глаза небольшой разминкой. Все упражнения выполняются сидя в течение 3–5 минут.
Упражнение 1
Откинувшись на спинку стула, сделать глубокий вдох, наклонившись вперёд, сделать выдох. Повторить 5–6 раз.
Упражнение 2
Откинувшись на спинку стула, прикрыть веки, крепко зажмурить глаза и затем открыть веки. Повторить 5–6 раз.
Упражнение 3
Руки – на пояс, повернув голову вправо, посмотреть на локоть правой руки, повернув голову влево, посмотреть на локоть левой руки, вернуться в исходное положение. Повторить 5–6 раз.
Упражнение 4
Поднять глаза кверху, сделать ими круговые движения по часовой стрелке, затем – против часовой стрелки. Повторить 5–6 раз.
Упражнение 5
Руки – вперёд, посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх (вдох), следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить (выдох). Повторить 4–5 раз.
Упражнение 6
Смотреть прямо перед собой на дальний предмет 2–3 секунды, перевести взгляд на кончик носа на 3–4 секунды. Повторить 6–8 раз.
Упражнение 7
Закрыть веки, в течение 30 секунд массировать их кончиками указательных пальцев.
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