Почему опасно ходить на каблуках
Сотрудники Университета Гриффита говорят, что есть простое правило, которое позволит любительницам каблуков сохранить свое здоровье. Правило, которое называется 80/20, подразумевает ношение нормальной и удобной обуви на протяжении как минимум восьмидесяти процентов времени. В остальные двадцать процентов времени, проводимого на ногах, женщины могут ходить на каблуках (и тихонечко радоваться).
"Приберегите свои туфли на высоком каблуке для каких-то официальных мероприятий. Говоря это, мы очень надеемся на то, что подобные мероприятия бывают у вас далеко не каждый день", — отмечают ученые
Проблемы с поясницей, провоцируемые каблуками, могут быть гораздо более серьезными, чем принято полагать — если, например, дело дойдет до защемления нерва, но пострадавшей может понадобиться срочная медицинская помощь. Да и проблемы с кровообращением не сулят, как можно догадаться, абсолютно ничего хорошего.
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