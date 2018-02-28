Почему опасно ходить на каблуках

Женщины, которые слишком часто носят обувь на высоком каблуке, рискуют приобрести серьезные проблемы с поясничным отделом позвоночника. Высокие каблуки, кроме того, самым негативным образом сказываются на кровообращении, что, чревато целым спектром опасных заболеваний.Сотрудники Университета Гриффита говорят, что есть простое правило, которое позволит любительницам каблуков сохранить свое здоровье. Правило, которое называется 80/20, подразумевает ношение нормальной и удобной обуви на протяжении как минимум восьмидесяти процентов времени. В остальные двадцать процентов времени, проводимого на ногах, женщины могут ходить на каблуках (и тихонечко радоваться)."Приберегите свои туфли на высоком каблуке для каких-то официальных мероприятий. Говоря это, мы очень надеемся на то, что подобные мероприятия бывают у вас далеко не каждый день", — отмечают ученыеПроблемы с поясницей, провоцируемые каблуками, могут быть гораздо более серьезными, чем принято полагать — если, например, дело дойдет до защемления нерва, но пострадавшей может понадобиться срочная медицинская помощь. Да и проблемы с кровообращением не сулят, как можно догадаться, абсолютно ничего хорошего.