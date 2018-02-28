Врачи развенчали популярные мифы о занятиях любовью

Медики из разных стран мира высмеяли распространенные у обывателей мифы, касающиеся половой жизни. В эти мифы, как с сожалением отмечают ученые, верят даже интеллектуально развитые люди.Миф, например, об инфаркте, вероятность которого повышается во время интимной близости, не выдерживает никакой критики — заявляют эксперты."Люди, у которых случился инфаркт во время постельных утех, как правило, и так стремительно к нему приближались, так что кризис был фактически неизбежен. Бывают, конечно, какие-то аномальные случаи, когда инфарктом заканчивается многочасовой "марафон", но и так очевидно, что такие практики весьма опасны. Осторожность следует проявлять мужчинам, которые страдают от эректильной дисфункции, потому что она красноречиво указывает на серьезные проблемы с сердцем", — говорит Дитрих Ротенбахер, профессор из Германии.Еще один популярный миф связан с головной болью, которая якобы является помехой для интима. В реальности все наоборот — интимная близость является одним из лучших лекарств от головной боли. То же самое, кстати, относится и к боли в спине — здесь, однако, очень важно правильно выбрать позицию.