Как приготовить настойку для успокоения нервов?

Успокоить нервы помогут такие настойки:Смешайте по 1 столовой ложке измельчённой травы пустырника, корня валерианы и ягод боярышника, смесь залейте 1 стаканом кипятка и настаивайте в течение часа. Процедите и пейте 1/4 стакана 3 раза в день до еды и 1 раз перед сном.А чтобы лучше спалось, пару раз в неделю принимайте ванну с хвойным настоем. Для приготовления настоя возьмите веточки сосны с шишками, залейте холодной водой и прокипятите в течение 1/2 часа, затем закройте крышкой и настаивайте 12 часов.