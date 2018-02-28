Как приготовить настойку для успокоения нервов?
Смешайте по 1 столовой ложке измельчённой травы пустырника, корня валерианы и ягод боярышника, смесь залейте 1 стаканом кипятка и настаивайте в течение часа. Процедите и пейте 1/4 стакана 3 раза в день до еды и 1 раз перед сном.
А чтобы лучше спалось, пару раз в неделю принимайте ванну с хвойным настоем. Для приготовления настоя возьмите веточки сосны с шишками, залейте холодной водой и прокипятите в течение 1/2 часа, затем закройте крышкой и настаивайте 12 часов.
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