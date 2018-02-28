Синие губы и синяки. Как проявляются опасные заболевания у детей?

Какие симптомы, появившиеся у здорового ребёнка, должны заставить родителей идти к врачам.3-летняя девочка умерла в детском саду во время прогулки.Первоначально предполагалось, что малышка по недосмотру воспитателей замёрзла в сугробе. Однако предварительная судебно-медицинская экспертиза показала: девочка скончалась от сердечной дисфункции, о которой её родители, похоже, не подозревали. К сожалению, детские болезни, так же как и взрослые, часто развиваются исподволь. Какие неявные симптомы могут указывать на опасные, скрыто протекающие заболевания?— Основная причина внезапной смерти как у детей, так и у взрослых — болезни сердца. Главная опасность сердечных недугов в том, что они часто протекают бессимптомно вплоть до критических состояний. Однако всегда есть признаки сердечного неблагополучия, которые должны насторожить родителей.Практически у всех детей-сердечников периодически (или постоянно, из-за чего это часто воспринимается как индивидуальная особенность) отмечаются бледность, слабость, повышенная утомляемость. Ребёнок с сердечными проблемами присаживается, чтобы отдохнуть, отдышаться, прийти в себя. Многие из них отстают в росте и в весе.Ещё один характерный признак проблем с сердцем — синие губы (из-за неправильной работы сердца кровь недополучает необходимое количество кислорода) и ногти (из-за дисфункции кровотока кровь не доходит до мелких сосудов — капилляров).Самый тревожный признак — обмороки (кстати, в СМИ сообщали, что обмороки случались и у погибшей в детском саду девочки). Потеря сознания обычно указывает на жизнеугрожающие нарушения ритма, поэтому кардиологи называют обмороки сигналом бедствия, который должен стать поводом для немедленного обращения к врачу.Это одна из основных причин детской смертности. К сожалению, пневмония очень часто диагностируется слишком поздно, на 6-7-й день болезни, когда наступают необратимые осложнения.Симптомы болезни схожи с симптомами ОРВИ, поэтому при невысокой температуре родители не предпринимают никаких мер, а просто ждут, когда ребёнок выздоровеет. Пневмония может протекать без кашля и хрипов в лёгких, поэтому в домашних условиях её может пропустить даже педиатр.Помните: если ребёнок слабый, бледный, сильно потеет, жалуется на боль в груди при дыхании и кашле, в первую очередь нужно исключить воспаление лёгких.Ещё один достоверный симптом пневмонии, по которому заболевание можно распознать даже на ранней стадии, — одышка.«Золотой стандарт» диагностики пневмонии включает в себя общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, рентген органов грудной клетки.Главные признаки диабета 1-го типа — резкое похудение и сильная жажда, которая вынуждает детей много пить и часто бегать в туалет по-маленькому. Для начала заболевания характерно изменение аппетита — ребёнок может то отказываться от еды, то набрасываться на неё (к сожалению, это часто списывают на потребности растущего организма). Нередко диабет сопровождают кожные заболевания — фурункулы, экземы, грибковое поражение кожи и ногтей.Если вовремя не поставить диагноз (а это случается довольно часто, поскольку явные признаки болезни отсутствуют), могут развиться диабетический кетоацидоз и сопутствующее ему расстройство сознания, вплоть до наступления комы — состояния, при котором ребёнок может погибнуть.Заболевание в народе считается крайне редким. На самом деле у детей первого года жизни эпилепсия встречается довольно часто, однако первые признаки этого заболевания настолько кратковременны, что часто остаются незамеченными.Ведущий симптом заболевания — бессудорожные генерализированные приступы. Ребёнок внезапно замирает (в такие моменты происходит «выключение» сознания), взгляд становится пустым и отсутствующим, могут наблюдаться дрожание век и запрокидывание головы. Через 5-20 секунд ребёнок «возвращается».Если вы заметили такие «выключения», срочно обратитесь к врачу. При правильно назначенном лечении ребёнок может прожить всю жизнь без приступов, при его отсутствии эпилепсия может перейти в более опасную стадию, а один из приступов закончиться трагедией.Симптомы менингита похожи на признаки обычного ОРВИ, поэтому болезнь у детей врачи нередко диагностируют посмертно. Самый яркий признак заболевания — поза «легавой собаки». Ребёнок лежит на боку с запрокинутой головой, подогнув колени и обхватив себя руками, у младенцев нередко отмечаются судороги. Также для менингита характерна повышенная чувствительность к свету, звукам и прикосновениям.Без своевременной медицинской помощи тяжёлые формы менингита могут привести к смерти. Чтобы избежать трагедии, при первых симптомах болезни ребёнка немедленно нужно доставить в инфекционную больницу.75% пациентов детских онкологов обращаются к врачам на 3-4-й стадии заболевания, когда лечение сложнее, а прогноз хуже. Чтобы не пропустить беду, родители должны обращать внимание на резкую потерю веса, головные боли, бледность, бледные слизистые оболочки, боли в животе, мелкие, точечные кровоизлияния на теле, затруднения дефекации, мочеиспускания.