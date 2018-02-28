Устали работать? Суперспособ снять напряжение за рабочим столом
Но есть очень простой способ прогнать усталость и почувствовать себя лучше. Понадобится лишь ручка и блокнот.
Выражайте свои мысли на бумаге. Этот простой метод действует безотказно, что подтверждено уже многочисленными исследованиями.
Просто перенося на бумагу свои мысли, переживания, ощущения в данный момент времени избавит вас от излишнего беспокойства и тревожности и освободит голову от ненужных мыслей.
Если напряжение и тревожные состояния возникают слишком часто, советуем всегда иметь при себе блокнотик и ручку и начинать писать в тот момент, когда чувствуете, что вам становится не по себе.
Итак: возьмите блокнот и начинайте писать, нисколько не задумываясь о смысле написанного. Не нужно стараться выразить и красиво сформулировать свои мысли, просто пишите то, что первым приходит в голову. Если не приходит ничего, можно просто описывать то, что вас окружает и что вы видите в данный момент. Если вас беспокоит боль или недомогания напишите и об этом, прислушайтесь к своим ощущениям и выплесните их на бумагу. Посвятите этому занятию 5-8 минут.
Как только вы прописали все то, что вас беспокоит на бумаге, ваш мозг освобождается, и вам становится проще сконцентрироваться на проблеме и выполнять работу дальше.
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