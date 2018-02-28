Почему женщине опасно иметь большую грудь

Проблемы со здоровьем

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Часто мы слышим от девушек, что они хотели бы грудь побольше, а многим мужчинам якобы нравится большая грудь. Но, как обладательница большого размера, я хотела бы поделиться с вами, что это не так уж и здорово.Во-первых, женщины с большой грудью часто испытывают боли: постоянно затекает спина и шея, ведь приходится носить на себе несколько килограммов. Более того, чем больше грудь, тем больше вероятность различных образований. У меня, например, кистозно-фиброзная мастопатия, это не очень страшная проблема, но обычно она возникает у матерей после кормления, я же никогда не рожала. Врачи говорят, что эта паталогия нередко встречается у обладательниц пышных форм. Но, поверьте, ?это не очень утешает, когда у тебя частые боли в груди, раз в полгода нужно делать не очень дешевые процедуры (например, МРТ), а грудь болит практическ?и через день и ты просто живешь с этим.Также могут начаться проблемы с кожей: большую грудь удержат только лифчики с широкими лямками, а они натирают кожу, иногда даже до крови. Про растяжки я вообще молчу, но это не такая уж и проблема.Если у вас большая грудь, то найти милый или наоборот сексуальный лифчик будет довольно сложно: в основном такие лифчики не поддерживают хорошо, даже если они вашего размера. Однажды я купила себе красивый кружевной лифчик и каждый раз, когда я нагибалась зашнуровать обувь, например, то моя грудь просто выскакивала из него. То же касается различных бралеттов, кроп топов и так далее. Почему так сложно сделать красивый и одновременно поддерживающий лифчик? Я не знаю, но если вы дизайнер нижнего белья и почему-то читаете мою статью, то это ваш шанс разбогатеть: сделайте комортное и красивое белье для женщин с большой грудью и вы разбогатеетеПлатья и комбинезоны с открытой спиной тоже удовольствие сомнительное: без лифчика я не могу, мне некомфортно, а лифчик без лямок и уж тем более без крепления сзади с меня просто упадет.С эмоциональной точки зрения это тоже не очень приятно: как бы ты ни оделся, люди постоянно будут пялится тебе на грудь или шутить про это очень оригинальные шутки. Возможно, некоторые сочтут это за комплимент, но я лично не очень люблю, когда меня сексуализируют.Если бы у меня был выбор, то я бы предпочла грудь поменьше, потому что большая грудь это элементароно не очень удобно. Но раз уж я родилась такой, то менять не хочу. Конечно, пышные формы доставляют немало хлопот, но я себе нравлюсь и люблю свое тело таким, какое оно есть. В конце концов, полюбить себя полезней и дешевле, чем ложиться под нож хирурга, правда?