Пиво с шоколадом. 6 продуктов, которые на самом деле разрешены в пост

«Некоторые продукты просто обязаны быть запрещенными в пост», — думаем мы. И совершенно напрасно полагаемся на интуицию и не проверяем. Потому что часть из того, о чем принято так думать, точно можно есть. Или хотя бы не запрещено. А что не запрещено, то, как известно, разрешено. Встречайте 6 вкусных продуктов, которые можно есть в пост.Какао-бобы, из которых делается шоколад, — полностью постный продукт. Правда, большая часть шоколадок содержит молоко, поэтому придется выбирать только темный шоколад. Не рекомендуется есть шоколад в больших количествах, так как пост — это период самоограничения. Но пару-тройку квадратиков темного шоколада съесть можно легко.Рыба в Великий пост доступна будет только 1 апреля, в Вербное воскресенье. Зато морепродукты можно есть как минимум по выходным. Дело в том, что Греческая православная церковь считает морепродукты (мидии, кальмары, креветки, устрицы) «морскими растениями». Часть русских священников придерживаются той же точки зрения, а часть — приравнивают морепродукты к рыбе. Можно выбрать ту точку зрения, что вам больше по душе.Употребление вина в пост ограничено. Разрешается только бокал красного в выходные для поддержания сил. Зато о пиве ничего не сказано. К тому же известно, что в монастырях всегда варили лучшее пиво. И пиво — абсолютно растительный продукт.Пост — это не повод отказываться от привычного стакана с капучино или латте. Вот только придется обычное молоко заменить соевым, кокосовым или миндальным. Чаще всего в кофейнях можно увидеть напитки на соевом молоке. Кроме того, в супермаркетах растительное молоко также продается. Так что молочная каша в пост становится возможной.Обычно в тесто для пирожков кладут яйца и сливочное масло. Но есть и специальное постное тесто. Так что без любимой выпечки вы не останетесь. Нужно только уточнять, что тесто постное. Из постного теста пекут булочки, делают тарты, пирожки, пряники.Зефир и пастила часто делаются на основе белков с добавлением желатина. Но если взять только яблочную основу и добавить в нее пектин и агар-агар, то получится та же пастила, только постная.