Чем полезна чёрная смородина?

Лечебные свойства чёрной смородины были известны давно, в русских травниках сообщения об этом растении появились в XIV–XVI веках.При сахарном диабете берут поровну: листья смородины, листья черники, листья ежевики, листья мяты перечной, листья толокнянки. 1 ст. ложку сбора заливают 300 мл кипятка, кипятят 3 минуты, настаивают 10 минут, процеживают и принимают по ???–1/2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды.Для лечения гастрита с пониженной кислотностью рекомендуют 20 г листьев смородины настоять на белом вине в течение 15 дней и принимать по 100 мл до еды.В качестве общеукрепляющего средства после перенесённых инфекционных заболеваний, весенней слабости, при хроническом переутомлении 2 ч. ложки смеси в равных количествах чёрной смородины, черники обыкновенной и бузины чёрной заваривают одним стаканом кипятка, настаивают 1 час, принимают утром и вечером.