5 средств для удаления пигментных пятен

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Добиваемся идеальной кожи лицаЛимонный сок — великолепное средство для отбеливания кожи. Прежде чем воспользоваться его волшебными свойствами, проверьте на сгибе локтя, нет ли у вас аллергии на цитрусовые. Выжмите один лимон и смешайте сок с таким же количеством сметаны. Удалите отмершие клетки кожи с помощью скраба и нанесите смесь на лицо на 15 минут.Если у вас под рукой нет сметаны, замените ее содой. Смешайте ее с водой и с лимонным соком в равных пропорциях, чтобы получилась кашица. Нанесите ее на пятна, смойте через 15 минут. Этим же средством можно протирать все лицо 1 раз в 2 дня, чтобы тон кожи был ровным.Это растение должно стоять на подоконнике в каждом доме, ведь оно обладает массой уникальных свойств. С его помощью можно заживить раны, вылечить простуду, поднять иммунитет и отбелить кожу. Выдавите мякоть из листа и наносите ее на пораженные участки 2 раза в день.В ступке или с помощью кофемолки измельчите 10 таблеток и добавьте в порошок 100 мл воды. Протирайте лицо через день, пока пигментные пятна не исчезнут.В этом продукте содержится молочная кислота, которая помогает обновить кожу, дезинфицировать и избавить от пигментации. Йогурт должен быть натуральным, без добавок. Нанесите на проблемные участки на 20 минут, затем смойте теплой водой.м