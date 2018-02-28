Вредные и полезные жиры в продуктах

Жиры нашему организму необходимы наряду с другими полезными веществами. Однако не все жиры одинаково полезны, а в некоторых продуктах жиры очень вредны. О том, как соблюдать баланс и не нагружать организм вредными жирами.Жиры бывают растительные и животные. Растительные жиры являются жидкими жирами и содержат много ненасыщенных жирных кислот. Животные жиры, за исключением рыбьего, – это твердые жиры, которые состоят из насыщенных жирных кислот. И те, и другие необходимы нашему организму. Ненасыщенные жирные кислоты могут находиться в двух конфигурациях: "цис" и "транс". Если цис-жиры – это правильные, природные жиры, то трансжиры – это "неправильные", измененные жиры. Попадая в организм, трансжиры принимаются за нормальные жиры, которые включаются во все процессы. Это чревато образованием нежелательных соединений и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются самой распространенной причиной смертности в мире.Какое-то минимальное количество трансжиров содержится и в полезных продуктах, том же сливочном масле. Поэтому, когда речь идет о вреде, специалисты имеют в виду превышение нормы содержания трансжиров (нормой считается 8%).О том, как насытить свой рацион полезными жирами и по возможности избежать вредных, мы поговорили с нашим консультантом – семейным врачом, диетологом Екатериной Мартовицкой.Жир входит в состав клеточной мембраны, поэтому без жиров клетки нашего организма, абсолютно любые, не будет функционировать. Кроме того, существуют необходимые нашему организму витамины (например, А, Д, Е, К), которые растворяются только в жире, а иначе они не будут усвоены организмом. Также жиры стимулируют нормальное пищеварение, в том числе отхождение желчи, нормальную дефекацию. Количество и качество потребляемых жиров сказывается на коже: нормальных подкожный жировой слой способствует тургору кожи и увлажнению ее изнутри. Особенно это касается людей после 35 лет, когда процессы регенерации замедляются. При нехватке жира, например, при соблюдении жесткой диеты, кожа теряет упругость и эластичность и обвисает.Растительные жиры содержатся в растительных маслах. Причем полезными жирами будут считаться свежевыжатые масла из необжаренных продуктов: оливковое, льняное, тыквенное, масло грецкого ореха холодного отжима. Важно, чтобы это масло было высокого качества, проверенных производителей. Такое масло будет в стеклянной бутылке и не будет стоить дешево. Подсолнечное масло, популярное в наших широтах, считается маслом с низким количеством нутриентов, более низкого качества. Как альтернативу это масло можно применять, но только из сырых семечек.Животные жиры содержатся в таких продуктах, как сливочное масло, молоко и молочные продукты. В сливочном масле содержится легкоусвояемый жир, а также растворенные в нем витамины.Животный жир также содержится в мясе и сале. Важно только соблюдать умеренность в употреблении этих жиров. Например, сало и жирное мясо вредно людям с холециститом, потому что жир, содержащийся в сале, очень стимулирует работу желчного пузыря.Любой из перечисленных выше полезных жиров может потерять свои полезные свойства и даже стать вредным при нагревании до больших температур. Если жарить на растительном, сливочном масле, сале самого высокого качества, жир в этих продуктах меняет свою химическую структуру и в нем образуются канцерогенные соединения. Те же растительное или сливочное масла лучше употреблять так, не подвергая термической обработке.Фаст-фуд вреден из-за низкого качества содержащихся в нем жиров. Во-первых, в фаст-фуде содержится много трансжиров. Кроме этого, в его изготовлении используется часто рапсовое или пальмовое масло. Пальмовое масло очень тугоплавковое, жир, содержащийся в нем, не несет питательной ценности, организмом воспринимается очень тяжело и вызывает разного рода нарушения. Кроме того, для обжарки используется масло низкого качества, которое не меняется в течение некоторого времени, и поэтому насыщено вредными веществами. Регулярное употребление фаст-фуда чревато воспалительными заболеваниями пищеварительной системой. Очень часто на фоне регулярного приема фаст-фуда отмечается нарушение стула, нарушение всасываемости полезных веществ.Маргарины также относят к неполезным жирам. Часто в изготовлении маргаринов используется пальмовое или рапсовое масло. Кроме того, жир в маргаринах подвергается гидрогенизации, то есть взбивается в воде для получения эмульсии. В итоге получается трансжир. Водная эмульсия для органов пищеварения (поджелудочной железы, желчного пузыря) – бомба замедленного действия, и такой жир нельзя употреблять каждый день, чтобы избежать заболеваний пищеварительной системы.Выпечка, которая продается в масс-маркете, также не полезна. Для удешевления себестоимости в промышленную выпечку проще всего добавить либо растительные жиры низкого качества, либо маргарины