Эпидемия гриппа: как укрепить здоровье с помощью еды

В начале февраля, по данным Роспотребнадзора, в России началась эпидемия гриппа. Во многих регионах закрыли детские сады и школы на карантин, рекомендуют отказаться от посещения массовых мероприятий, а также заниматься профилактикой болезни.Считается, что лучшей профилактикой гриппа является вакцинация, которую проводят за несколько месяцев до начала эпидемиологического сезона. Сейчас прививки делать уже поздно. Нужно обратить свое внимание на правильное питание, чтобы укрепить иммунитет. В рацион должны ежедневно входить белки, клетчатка, омега-3 жирные кислоты, витамины и микроэлементы. Также специалисты рекомендуют пить кефир или самодельные йогурты, в которых присутствуют полезные бактерии. В этот сложный для организма период лучше сократить количество алкоголя и выкуренных сигарет. Увеличить время сна и стараться ложиться до 11 часов вечера. Не переохлаждаться и добавить физической активности.Народная медицина рекомендует есть как можно больше лука и чеснока. Также лук и чеснок можно измельчить, разложить по блюдечкам и расставить в комнатах. Использовать масла хвойных, цитрусовых, чайного дерева и эвкалипта. Дома можно капнуть на батарею или принять с каплей масла ванну.Кроме того, нужно регулярно проветривать помещения, мыть как можно чаще руки, а также использовать специальные мази, которыми нужно обрабатывать носовые ходы перед выходом из дома.— В период эпидемии гриппа очень важно, чтобы на столе присутствовали нежирное мясо, жирная рыба, сливочное масло, сало, яйца, творог. Эти продукты жизненно необходимы для процессов кроветворения, нормальной работы щитовидной железы, надпочечников, нервной системы, нужны, чтобы печень выполняла антитоксическую функцию. Для здоровья необходимо получать железо (причем именно из мяса), фосфор, цинк, витамины группы B. Отдельно хочется сказать о витамине D — без употребления мяса и сливочного масла этот витамин не будет синтезироваться даже под лучами солнца. Мясо следует употреблять не менее двух раз в неделю. Порции не должны быть огромными, например норма для ребенка 6 лет — 140 г в день. В первой половине дня гарниром могут служить крупы и макароны, во второй — овощи. Картофель лучше есть с рыбой или отдельно. Если нет проблем с ЖКТ (изжоги, газообразования), то в качестве источника витамина С можно рекомендовать квашеную капусту, морсы из клюквы, брусники. Чтобы меньше болеть, нужно соблюдать питьевой режим и пить не меньше 1,5–2 л воды (если нет заболеваний почек).Что касается поедания сырого лука и чеснока в больших количествах, этот «рецепт» может быть опасен для здоровья. Таким образом можно получить ожог слизистой желудка, спровоцировать обострение гастрита.