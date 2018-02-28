Ученые нашли главную причину физического старения

Исследование, проведенное в Швеции, представило свой ответ на вопрос о том, почему с возрастом меняется тело. Причину телесного дряхления ученые нашли в процессах, происходящих в стволовых клетках, - возможно, их находка поможет разработать эффективный способ продлить физическую молодость.Авторы новой работы, сотрудники Каролинского института, заявили, что старение мышц, как один из самых показательных маркеров общего старения, тесно связано с накоплением мутаций в стволовых клетках. «В каждой мышечной стволовой клетке к 70-летнему возрасту человека накапливается более тысячи мутаций. Дефекты в ДНК появляются как побочный эффект деления клеток», - сообщили ученые.По их словам, в молодом возрасте организм обладает механизмом восстановления нуклеиновых кислот, что не дает быстро развиваться мышечному дряхлению. Наиболее защищенными оказываются участки хромосом, важные для функционирования и выживания клеток, - но со временем такая защита начинает буксовать, констатировали биологи.Как затормозить патологический процесс собственного физического старения, и можно ли это сделать вообще? Ученые допускают, что «лекарством» от старости для тела могут быть физические упражнения.Наука уже располагает данными о том, что упражнения способствуют процессам самообновления мышечной ткани, которая при этом очищается от поврежденных клеток. Исследователи намерены проверить это в новых опытах.По данным МедикФорума, в 2017 году ученые из Нидерландов пришли к заключению о том, что физическая активность в пожилом возрасте имеет большее значение для сохранения здоровья, чем стройная фигура. Оказалось, что у людей, не занимавшихся спортом и имевших нормальную массу тела, в пожилом возрасте было больше проблем со здоровьем, чем у тех, кто занимался спортом и имел некоторый лишний вес.