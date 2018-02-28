Потеря слуха может быть началом провалов в памяти

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Итальянские ученые из Университета Бари заявили о том, что возникающие проблемы со слухом в некоторых случаях являются предшественниками потери памяти и связанным с этим слабоумием.В определенном возрасте потеря слуха нередко трактуется как нарушение сенсорного характера, в то время оно может быть связано с дисфункцией в клетках мозга когнитивного свойства, отметили авторы новой работы.В рамках своего научного расследования специалисты рассмотрели данные более 1 600 человек возрастом 75 лет. Они обнаружили, что люди с центральной потерей слуха, возникающей с возрастом, в два раза чаще имели умеренные когнитивные нарушения (трудности с рассуждениями и памятью), чем их ровесники с нормальным слухом.Среди люди с периферической возрастной потерей слуха, связанной с плохой работой внутреннего уха и слухового нерва, схожей проблемы выявлено не было.«Люди с потерей слуха, вызванной неспособностью мозга, а не внутреннего слуха, слышать звук, - в два раза чаще страдают от забывчивости»,- резюмировали сотрудники Университета Бари.Центральная потеря слуха может быть связана с прогрессирующим нарушением функционирования клеток головного мозга, - таким же, какое наблюдается у пациентов с когнитивными нарушениями, пояснил соавтор исследования Родольфо Сардоне. Он отметил, что хотя проблемы со слухом во время исследования оказались связанными с умеренными когнитивными расстройствами, им следует уделять особое внимание.Подобные расстройства увеличивают вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера.