Зачем грибам галлюциногенные свойства?
Исследователи из Университета штата Огайо (Ohio State University) сообщили, что, вероятнее всего, произошла горизонтальная передача генов – другим путем, не наследственным. Например, гены может переносить вирус. Такая ситуация может возникнуть при наличии стрессового фактора. Так, антибиотикорезистентность у бактерий – это тоже результат горизонтальной передачи генов. Группа специалистов под руководством Джейсона Слота (Jason Slot) проанализировала геном псилоцибиновых и не-псилоцибиновых грибов и выяснила, что за галлюциногенность отвечает кластер из пяти генов. Эти гены выделяют энзимы, отвечающие за производство псилоцибина, и от гриба к грибу они явно передавались в виде группы. На следующем этапе они задались вопросом – почему именно псилоцибин, какова его роль?
У человека псилоцибин вызывает галлюцинации, подавляя работу определенного нейромедиатора. Этот же нейромедиатор у насекомых отвечает за аппетит. Таким образом, галлюцинации – это побочный эффект, изначально грибы эволюционировали таким образом, чтобы их меньше ели насекомые. Защитный механизм выработался у грибов, растущих в местах, где насекомых особенно много.
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