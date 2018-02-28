Зачем грибам галлюциногенные свойства?

Способность вызывать галлюцинации у человека присуща не одному виду грибов и даже не одному роду – всего таких грибов более 200 разновидностей. С одной стороны, это достаточно небольшое число с учетом того, что видов грибов – миллионы. С другой стороны, галлюциногенные свойства появились у нескольких разновидностей, которые в остальном имеют очень мало общего. Каким образом эволюционировали эти грибы, что заставило их выработать внутри себя соединение псилоцибин? Почему он содержится в совершенно разных разновидностях?Исследователи из Университета штата Огайо (Ohio State University) сообщили, что, вероятнее всего, произошла горизонтальная передача генов – другим путем, не наследственным. Например, гены может переносить вирус. Такая ситуация может возникнуть при наличии стрессового фактора. Так, антибиотикорезистентность у бактерий – это тоже результат горизонтальной передачи генов. Группа специалистов под руководством Джейсона Слота (Jason Slot) проанализировала геном псилоцибиновых и не-псилоцибиновых грибов и выяснила, что за галлюциногенность отвечает кластер из пяти генов. Эти гены выделяют энзимы, отвечающие за производство псилоцибина, и от гриба к грибу они явно передавались в виде группы. На следующем этапе они задались вопросом – почему именно псилоцибин, какова его роль?У человека псилоцибин вызывает галлюцинации, подавляя работу определенного нейромедиатора. Этот же нейромедиатор у насекомых отвечает за аппетит. Таким образом, галлюцинации – это побочный эффект, изначально грибы эволюционировали таким образом, чтобы их меньше ели насекомые. Защитный механизм выработался у грибов, растущих в местах, где насекомых особенно много.