Витамин D бесполезен и даже небезопасен без магния
Изменения в рационе людей, произошедшие в последние десятилетия, привели к тому, что многие не употребляют достаточного количества магния с пищей (особенно те, кто любит питаться готовой пищей). От рекомендованного количества в 320-420 мг в день (в зависимости от пола) большое число людей получает едва ли половину. Это влияет и на метаболизм витамина D – если в организме мало магния, витамин не перерабатывается и не приносит пользы, а откладывается «на будущее». При этом уровни кальция и фосфатов все же повышаются, даже если витамин D в дефиците. В результате могут кальцифицироваться сосуды. Ученые рекомендуют следить за уровнем магния и не употреблять витамин D в виде добавок, если этот уровень низок. Продукты, богатые магнием – это бананы, орехи, брокколи и другие зеленые овощи, цельные злаки, яичный желток, бобы, миндаль.
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