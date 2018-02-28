Витамин D бесполезен и даже небезопасен без магния

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Витамин D в последнее время стал крайне популярен – проводятся исследования, подтверждающие его пользу, многим людям рекомендуют пить соответствующие пищевые добавки, так как солнца зимой не так уж и много. Однако сам по себе этот витамин может быть бесполезен и даже вреден, если организм не перерабатывает его должным образом – а для этого человек должен употреблять достаточное количество магния. Этот микроэлемент помогает в метаболизме витамина D, и людям, которые не испытывают дефицита магния, достаточно меньшего количества витамина для достижения эффекта. Кроме того, магний снижает риск развития остеопороза.Изменения в рационе людей, произошедшие в последние десятилетия, привели к тому, что многие не употребляют достаточного количества магния с пищей (особенно те, кто любит питаться готовой пищей). От рекомендованного количества в 320-420 мг в день (в зависимости от пола) большое число людей получает едва ли половину. Это влияет и на метаболизм витамина D – если в организме мало магния, витамин не перерабатывается и не приносит пользы, а откладывается «на будущее». При этом уровни кальция и фосфатов все же повышаются, даже если витамин D в дефиците. В результате могут кальцифицироваться сосуды. Ученые рекомендуют следить за уровнем магния и не употреблять витамин D в виде добавок, если этот уровень низок. Продукты, богатые магнием – это бананы, орехи, брокколи и другие зеленые овощи, цельные злаки, яичный желток, бобы, миндаль.