Ученые: купание в море опасно для здоровья
Сотрудники Эксетерского университета отобрали 19 докладов из Британии, США, Австралии, Новой Зеландии, Дании и Норвегии, в которых были проанализированы связи между плаванием в море и возникновением болезней. Они изучили данные более чем 120 тысяч человек.
Выяснилось, что у пациентов, имевших привычку купаться в море, вдвое чаще диагностировались общие нарушения слуха, а также на 29 процентов возрастал риск желудочно-кишечных заболеваний.
Специалисты отмечают, что данные заболевания могут быть вызваны инфекционными микроорганизмами, попадающими в водоемы вместе со сточными водами. Ученые подчеркивают, что дальнейшие эпидемиологические исследования должны быть направлены на выявление микроорганизмов, ответственных за наблюдаемые симптомы.
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