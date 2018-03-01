Ученые: купание в море опасно для здоровья

Купание в море увеличивает риск болезней органов пищеварения, ушных болезней и других заболеваний, узнали ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале International Journal of Epidemiology.Сотрудники Эксетерского университета отобрали 19 докладов из Британии, США, Австралии, Новой Зеландии, Дании и Норвегии, в которых были проанализированы связи между плаванием в море и возникновением болезней. Они изучили данные более чем 120 тысяч человек.Выяснилось, что у пациентов, имевших привычку купаться в море, вдвое чаще диагностировались общие нарушения слуха, а также на 29 процентов возрастал риск желудочно-кишечных заболеваний.Специалисты отмечают, что данные заболевания могут быть вызваны инфекционными микроорганизмами, попадающими в водоемы вместе со сточными водами. Ученые подчеркивают, что дальнейшие эпидемиологические исследования должны быть направлены на выявление микроорганизмов, ответственных за наблюдаемые симптомы.