Простые упражнения для циркуляции, которые избавят вас от отеков

Если регулярные отеки – актуальная задача, предлагаем ее решить (и отсутствие жары, в данном случае, нам на пользу). Давайте разберемся, почему возникают отеки, и какие упражнения позволяют их предотвратить.Ноги могут отекать по десятку причин. В частности, отекающие лодыжки – один из симптомов хронической сердечной недостаточности. Поэтому перед тем как браться за упражнения, настойчиво рекомендую пройти диспансеризацию и выяснить причину. И только после этого стоит приступать к упражнениям.Если по результатам обследования причина отеков «доброкачественная» - т.е. это не симптом какого-то хронического заболевания – то давай буквально на пальцах разберемся, как такие отеки образуются.Кровь, которая отправляется к ногам, должна подняться обратно к сердцу против гравитации. И задача эта не из легких. Ей в этом помогают два фактора:- мышцы ног – если они регулярно сокращаются, сдавливая сосудистую стенку, это отлично ускоряет подъем. В венах, по которым кровь течет наверх, есть специальные клапаны: они пропускают жидкость вверх и не пускают вниз. Таким образом кровоток идет в энергичном ритме.- диафрагмы тела – в частности, грудобрюшная диафрагма. Это масштабная, мощная мышца, которая разделяет грудную клетку и брюшную полость. В норме она на вдохе движется вниз, а на выдохе подтягивается наверх. И она выполняет функцию своеобразного насоса, подкачивая кровь от ног, стимулируя ее подъем.Если по какой-то причине (например, из-за сидячего образа жизни) мышцы ног работают недостаточно, и диафрагма находится в напряжении (амплитуда ее движения минимальна), то кровь «проталкивается» по венам только благодаря сердечным сокращениям. Без всякой мышечной помощи и поддержки. В таком случае может образовываться застой, и жидкость из сосудов поступает в ткани – это и называется отеком.Если ситуация повторяется регулярно, то вены, в которых застаивается кровь, начинают расширяться – эта ситуация называется варикозным расширением вен. Про дальнейшие осложнения даже рассказывать не буду: предлагаю рассмотреть упражнения, которые радикально меняют сложившуюся ситуацию – и помогают предотвратить любой дискомфорт в ногах. И отеки – в первую очередь!Люди, которые регулярно сталкиваются с отеками, знают массу рекомендаций по снятию этого недуга: полежать, закинув ноги на стену; чаще ходить, разминать икры, делать вращение стопой.Это актуальные методики, воздействующие на место отека. И они эффективны в случае, когда отек уже случился.Я же предлагаю задуматься, как на глубинном уровне перестроить обменные процессы – так, чтобы ускорить циркуляцию крови, нормализовать обменные процессы и создать в теле такие условия, при которых отеки перестают образовываться.Для этого обратимся ко второму фактору, ускоряющему циркуляцию крови – работе диафрагмы. Как сделать так, чтобы она эффективно оттягивала кровь от нижних конечностей к сердцу? Для этого диафрагма должна быть подвижной и пластичной, расслабленной. Тогда вдох будет естественным путем двигать ее вниз, а выдох – подтягивать наверх.Следует отметить, что диафрагма умеет напрягаться в ответ практически на любое напряжение тела. Также диафрагма – это эпицентр эмоциональных напряжений: стоит, например, испугаться, и диафрагма буквально «залипает» в верхнем положении.При этом отследить ее напряжение достаточно трудно (мало кто из нас ощущает, где сейчас находится его диафрагма и как она себя чувствует, не правда ли?). А если мы не умеем ощущать напряжение, то и не можем его расслабить. Что делать? Я рекомендую разучить упражнение, которое обучит тебя приводить внимание в область прикрепления диафрагмы, расслаблять ее – и опосредованно расслаблять эту мощную мышцу, от которой зависит качество циркуляции крови по телу.Итак, давайте найдем зоны прикрепления диафрагмы и поймем, как их расслабить. Сзади диафрагма крепится к области 12-го грудного позвонка – это точка на спине напротив «солнечного сплетения». Спереди диафрагма прикрепляется к нижним ребрам. Расслабляя эти зоны тела, вы будете находить и углублять расслабление диафрагмы.Сядьте на стул без опоры на спинку, плечи и живот расслаблены, спина прямая. Приведите внимание в область 12-го грудного. Для этого дотроньтесь спереди до области «солнечного сплетения» и найдите проекцию этой точки на спине. Дотроньтесь до нее, чтобы точнее привести в нее внимание.Вся нижняя часть тела остается неподвижной; начните вращение на 12-м грудном. Для более точного понимания этого движения – вспомни матрешку. Представьте, что нижняя ее часть остается неподвижной, а верхняя вращается с очень небольшой амплитудой – на 10 градусов вправо, на 10 градусов влево. Сделайте это движение настолько медленным, насколько это возможно: например, на 10 счетов в одну сторону и на 10 в другую. Задайтесебе вопрос: что я могу еще расслабить, чтобы сделать это движение еще более плавным?Обратите внимание: в процессе этого медленного вращения будут находиться шероховатости, прерывистость движения. Это хороший знак! Он говорит о том, что вы находите привычные напряжения диафрагмы, и у вас появляется возможность их расслабить. Дышите спокойно, ровно, с каждым новым вращением возвращая свое внимание в 12-ый грудной и ища новый уровень расслабления этой области.Это одно из упражнений комплекса Синьшень (Синг Шен Джуанг) – формы оздоравливающего цигуна. И за его кажущейся простотой скрываются глубочайшие возможности «перепрограммирования» тела, создания условий для идеальной циркуляции крови по телу. В более продвинутом варианте выполнения этого упражнения к движению подключаются руки, выполняются растяжки, позволяющие еще глубже расслабить диафрагму. Но эти упражнения необходимо осваивать под присмотром инструктора. Однако, уже выполняя базовое вращение, развивая и углубляя расслабление 12-го грудного и нижних ребер, ты окажешь неоценимую услугу телу.Как только налаживается амплитудное движение диафрагмы, привычные отеки начинают сокращаться, обеспечивается профилактика варикозного расширения вен – и все тело становится более «проточным».