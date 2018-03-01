Ученые обнаружили связь между травяными чаями и раком

Так, вполне безобидный ромашковый чай может привести к летальному исходу.Ученые считают, что в травяном и ромашковом чаях содержатся растительные токсины. Эксперты призывают производителей данной продукции уделять больше внимания выращиванию и уборке растений.Недавно проведенное исследование показывает: в некоторых чаях содержится такой уровень токсинов, что их опасно определять. Ученые в лабораторных условиях исследователи 13 их видов. В результате растительные токсины были найдены в половине из них.Отмечается, что яд, прежде всего, содержится в сорняках, которые растут между чайными травами.«Существует вероятность, что наименьших количеств достаточно, чтобы вызвать рак», — сказал профессор Эдмунд Мазер из Института токсикологии Кильского университета.