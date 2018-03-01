В России молодежи с ожирением стало втрое больше

Проблема лишнего веса и ожирения становится все более актуальной для молодых россиян, показало исследование Высшей школы экономики. Среди граждан 16–24 лет доля больных ожирением по-прежнему невелика, но за шесть лет выросла втрое — с 2 до 6%. Увеличилось и число молодых людей с избыточным весом — с 13 до 17%.Среди россиян старше 25 лет число тех, чья масса тела превышает норму, также продолжает расти, но уже с меньшей интенсивностью. В возрастной группе 25–39 лет лишние килограммы (включая ожирение) есть у 42% (в 2011 году — 37%), у людей 40–54 лет — у 65% (60%), среди россиян старше 55 — у 77% (71%). В целом лишний вес, по данным на 2017 год, есть более чем у половины россиян (55%).Исследование показало, что россияне не связывают свой вес с нездоровым рационом. «В среднем респонденты с избыточным весом и даже ожирением практически столь же часто оценивают свое питание как «качественное и правильное», как и респонденты с нормальным показателем массы тела (43 и 45% соответственно)», — указано в работе.По данным официальной статистики, назвать рацион большинства россиян здоровым нельзя. Его калорийность достигла рекордных 2675 ккал по итогам 2016 года, фиксировал Росстат. Это примерно на 16% выше нормы. По данным Минсельхоза, россияне переедают сахара (39,3 кг в год при норме 24 кг). Потребление же молока и молокопродуктов остается недостаточным — 233,4 кг при норме 325 кг.Руководитель научного направления «Оптимальное питание» Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Александр Батурин рассказал, что порядка 50% россиян не читают этикетки продуктов. «То есть они фактически не знают, что едят. Без этого знания нельзя составить правильный рацион, высок риск переизбытка соли и сахара», — пояснил Александр Батурин.Исследование подготовлено по результатам социологических опросов 4 тыс. респондентов. Наличие лишнего веса определялось по индексу массы тела (ИМТ).