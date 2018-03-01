Люди будущего будут намного красивее

Ученые утверждают, что будущие люди будут намного красивее, что связано с дальнейшем развитием генных технологий. Профессор Джонс из университета в Лондоне считает, что естественный отбор в эволюции уже не актуален, поэтому изменения внешнего облика будут происходить под воздействием других факторов.Он утверждает, что в будущем, вероятнее всего, различные расы людей смешаются окончательно, а тенденция увеличения среднего роста людей сохранится. О внешнем облике человека будущего можно лишь предполагать, но вероятно, они будут красивее, чем современные.Эволюция человечества постепенно продолжается, и раса терпит изменения.Люди уже значительно изменились, в сравнении со своими предками. Стремительное развитие генных технологий позволяет ученым исследовать геном человека, и разрабатывать способ продления молодости и сохранения здоровья человека.Дальнейшее развитие подобных технологий позволит скорректировать внешность людей.