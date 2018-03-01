Люди будущего будут намного красивее
Он утверждает, что в будущем, вероятнее всего, различные расы людей смешаются окончательно, а тенденция увеличения среднего роста людей сохранится. О внешнем облике человека будущего можно лишь предполагать, но вероятно, они будут красивее, чем современные.
Эволюция человечества постепенно продолжается, и раса терпит изменения.
Люди уже значительно изменились, в сравнении со своими предками. Стремительное развитие генных технологий позволяет ученым исследовать геном человека, и разрабатывать способ продления молодости и сохранения здоровья человека.
Дальнейшее развитие подобных технологий позволит скорректировать внешность людей.
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