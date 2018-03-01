Эти десерты можно себе позволить даже во время диеты

Десерты, полезные для фигуры.Эти сладкие блюда домашнего приготовления станут отличной альтернативой конфетам и покупной выпечке.Если вы чувствуете, что хотите полакомиться чем-нибудь сладким, не спешите идти в супермаркет за вредными шоколадками или пирожными. Мы поделимся рецептами вкусностей, безопасных для фигуры.Три банана почистите, нарежьте на кусочки и заморозьте. Взбейте в мощном блендере с 1 ч.л. лимонного сока. Растопите 50 г горького шоколада на слабом огне. Снимите с огня, добавьте 1 ч.л. меда и щепотку корицу. Полейте банановое мороженое шоколадным соусом и посыпьте колотыми орешками.По 100 г кураги и вяленого инжира замочите на 40 минут в роме или апельсиновом соке. 100 г грецких орехов обжарьте на сухой сковороде, остудите и измельчите.Инжир и курагу обсушите и мелко нарежьте. Смешайте измельченные сухофрукты, орехи и 1 ст.л. меда. Сформируйте шарики, обваляйте их в кокосовой стружке, охладите.Приготовьте витаминный домашний фруктовый коктейль, смешав любимые фрукты или ягоды со льдом и газированной водой. В напитке будет чувствоваться сладкий аромат фруктов без добавления сахара или искусственных ингредиентов. Такие полезные коктейли нравятся и взрослым, и детям. Для лучшего аромата можно добавить мяту или лимон.Соедините 1/2 стакана йогурта без наполнителей, 1/2 стакана апельсинового сока, 1/2 ч.л. ванильного экстракта, 1 ч.л. лимонного сока и 2 ст.л. жидкого меда. Перелейте смесь в формочки для мороженого и вставьте палочки. Отправьте в морозильную камеру на несколько часов.Перед подачей достаньте мороженое из холодильника и дайте ему оттаять в течение 10-15 минут перед подачей.Когда вы хотите сладкого, нет ничего лучше столовой ложки натурального меда. Его можно смешать с половиной столовой ложки натурального какао-порошка и столовой ложкой кокосового масла. Натуральный мед является отличным источником ферментов, какао-порошок богат антиоксидантами, а кокосовое масло обеспечивает организм энергией и помогает сжигать жир.