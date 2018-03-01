Эти косметические средства важно хранить в холодильнике

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От метода хранения зависит многое.Мы не всегда знаем, что некоторые косметические средства требуют низкой температуры хранения. Так они могут "работать" лучше и дольше.Чтобы не допустить ошибок и сохранить надолго ваши бьюти-средстве, воспользуйтесь следующими подсказками.Помните, мы вам неоднократно рассказывали о пользе кубиков льда для вашей кожи, которые затягивают время и убирают отеки на коже? Таким же образом работают и косметические средства для кожи (кремы под глаза, патчи, спреи, маски и тонеры), – они требуют хранения в холодильнике.Прохладный эффект этих средств может быть даже приятным, особенно в жаркие летние месяцы, или же тогда, когда вас и вашу кожу нужно подбодрить.Активные ингредиенты ретинол, бензоил пероксид или витамин С в составе косметических средств (к примеру, сыворотки или маски) не следует хранить в теплых или светлых помещениях. Дело в том, что продукты с активными ингредиентами имеют срок годности, после чего активный ингредиент становится соответственно "неактивным".А тепло и свет могут ускорить этот процесс, поэтому даже хранение при комнатной температуре таких средств не подходит. Из-за этого их следует хранить в холодильнике.К сожалению, любая натуральная косметика хранится очень мало времени. В составе этих средств собраны только натуральные ингредиенты, которые очень быстро окисляются и портятся.Натуральная косметика обладает способностью быстро окисляться