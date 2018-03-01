Полный отказ от спиртного чреват ранней смертью, заявили ученые

Хорошая новость для любителей опрокинуть стаканчик-другой. Ученым удалось доказать, что полный отказ от алкоголя — дурная затея, так как ведет к ранней смерти.Полный отказ от спиртных напитков сокращает срок жизни, выяснили исследователи из университета Остина в штате Техас. Эксперимент, подтверждающий это, проводился в течение 20 лет. Наблюдались более 1,8 тысяч человек в возрастной категории от 55 до 65 лет.Выяснилось, что 69% трезвенников умирают до 65-летнего возраста. Люди с диагнозом «алкоголизм» доживают до этого возраста в 60% случаев. А вот те счастливчики, которым удалось достичь золотого баланса, выпивая не так уж часто, но регулярно, умирают до 65 лет лишь в 41% случаев. Медики отметили, что хуже всего для здоровья резко и полностью отказываться от алкоголя.