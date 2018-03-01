Неожиданное опасное свойство горячего шоколада открыли учёные

Британские ученые предупредили об опасности, которой вы подвергаетесь, когда употребляете горячий шоколад. Принято считать, что горячий шоколад представляет собой не большую опасность для организма, чем другие сладкие продукты, однако выяснилось, что он все-таки более опасен, чем прочие сладости.И причина повышенной опасности горячего шоколада, как оказалась, связана не с сахаром. А с чем же? С какими-то жуткими красителями и добавками? Нет. Горячий шоколад опасен в первую очередь потому, что в нем содержится соль."Удивительно, но факт — в одной порции горячего шоколада столько же соли, сколько, например, в стакане морской воды. Если вы будете поглощать большие объемы морской воды, то, само-собой, умрете. А вот что будет, если поглощать такие же объемы горячего шоколада? Таких экспериментов никто не проводил, а следовало бы", — говорят авторы научной работы, сотрудники расположенного в Лондоне Университета Королевы Марии.В общем, горячий шоколад не следует употреблять людям, которым медики рекомендуют избегать лишней соли. Это, например, граждане, страдающие от заболеваний сердца, сосудов, почек и головного мозга.