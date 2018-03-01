Неожиданное опасное свойство горячего шоколада открыли учёные
И причина повышенной опасности горячего шоколада, как оказалась, связана не с сахаром. А с чем же? С какими-то жуткими красителями и добавками? Нет. Горячий шоколад опасен в первую очередь потому, что в нем содержится соль.
"Удивительно, но факт — в одной порции горячего шоколада столько же соли, сколько, например, в стакане морской воды. Если вы будете поглощать большие объемы морской воды, то, само-собой, умрете. А вот что будет, если поглощать такие же объемы горячего шоколада? Таких экспериментов никто не проводил, а следовало бы", — говорят авторы научной работы, сотрудники расположенного в Лондоне Университета Королевы Марии.
В общем, горячий шоколад не следует употреблять людям, которым медики рекомендуют избегать лишней соли. Это, например, граждане, страдающие от заболеваний сердца, сосудов, почек и головного мозга.
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