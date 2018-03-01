Как сохранить кожу в время морозов: Советы экспертов

Немногие знают, что низкая температура является гораздо более вредным для кожи фактором, чем, например, ультрафиолетовое излучение, традиционно считаемое врагом кожи номер один. О том, как сохранить свою кожу, когда на улице бушует не желающая уходить зима.Поясняя, в чем конкретно опасность мороза, специалисты отмечают, что в результате низкотемпературного воздействия возникает спазм капилляров, который проявляется в виде характерного покраснения кожи. Побыв на холоде подольше, кожа, как правило, бледнеет, однако температурные колебания не проходят без следа — особенно для обладателей светлой кожи, у которых чаще остальных появляется сосудистая сеточка на руках и лице.Что же делать? Мы, к счастью, живем в двадцать первом веке, в котором весьма распространены всевозможные защитные кремы. Прибегать к таким косметическим средствам, как отмечают эксперты, нужно не дожидаясь минус тридцати, а уже при первых проявлениях зимы. Особенное внимание следует обращать на питательные и увлажняющие кремы повышенной плотности."Хороший крем для холодного времени года должен быть несколько жирнее, чем ваш обычный крем. Плюс, он должен содержать глицерин, силикон, сорбитол, а также натуральные жиры", — говорят компетентные эксперты.