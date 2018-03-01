Как сохранить кожу в время морозов: Советы экспертов
Поясняя, в чем конкретно опасность мороза, специалисты отмечают, что в результате низкотемпературного воздействия возникает спазм капилляров, который проявляется в виде характерного покраснения кожи. Побыв на холоде подольше, кожа, как правило, бледнеет, однако температурные колебания не проходят без следа — особенно для обладателей светлой кожи, у которых чаще остальных появляется сосудистая сеточка на руках и лице.
Что же делать? Мы, к счастью, живем в двадцать первом веке, в котором весьма распространены всевозможные защитные кремы. Прибегать к таким косметическим средствам, как отмечают эксперты, нужно не дожидаясь минус тридцати, а уже при первых проявлениях зимы. Особенное внимание следует обращать на питательные и увлажняющие кремы повышенной плотности.
"Хороший крем для холодного времени года должен быть несколько жирнее, чем ваш обычный крем. Плюс, он должен содержать глицерин, силикон, сорбитол, а также натуральные жиры", — говорят компетентные эксперты.
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Добавил slava в категорию Дерматология
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