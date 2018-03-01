Витамины из аптеки по большей части бесполезны, выяснили ученые

Полезно ли для здоровья принимать витамины? Долгое время положительный ответ на этот вопрос не подвергался сомнению. Но недавно ученые из Школы общественного здоровья при Гарвардском университете опровергли аксиому о пользе витаминов.Ученые исследовали влияние витаминов и пищевых добавок на здоровье человека. Выяснилось, что лучше всего организм человека усваивает витамины из натуральных продуктов. Здоровье улучшается после долговременного правильного питания и употребления конкретных продуктов, необходимых в каждом случае. А вот употребление аптечных витаминов может быть вредным, если принимать их без назначения врача.Медики заметили, что все же не стоит пренебрегать приемом витаминов, если их назначил врач. Так, на ранней стадии беременности необходимо принимать фолиевую кислоту.