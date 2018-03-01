Витамины из аптеки по большей части бесполезны, выяснили ученые
Ученые исследовали влияние витаминов и пищевых добавок на здоровье человека. Выяснилось, что лучше всего организм человека усваивает витамины из натуральных продуктов. Здоровье улучшается после долговременного правильного питания и употребления конкретных продуктов, необходимых в каждом случае. А вот употребление аптечных витаминов может быть вредным, если принимать их без назначения врача.
Медики заметили, что все же не стоит пренебрегать приемом витаминов, если их назначил врач. Так, на ранней стадии беременности необходимо принимать фолиевую кислоту.
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