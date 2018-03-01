Привычные нам вещи опасны. Медики рассказали о канцерогенах в доме
На первом месте по степени опасности — освежители воздуха, химические средства для чистки. Если хотите освежить воздух — надо прокипятить лимонную или апельсиновую цедру. А чистить поверхности можно содой, горчицей, солью и уксусом.
Зубная паста и ополаскиватели для рта тоже опасны. Потому что в их составе — триклозан и фторид, эти вещества могут накапливаться в организме, вызывая опасные болезни.
Посуда с тефлоновым покрытием становится опасной, когда покрытие повреждается. Из поврежденного покрытия выделяются опасные вещества.
Нафталин официально включен в список веществ, которые провоцируют возникновение рака. Вместо нафталина для отпугивания насекомых стоит использовать травные сборы.
Декоративные свечи могут содержать свинец. Свинец накапливается в организме и вызывает различные заболевания.
Дезодоранты и антиперспиранты содержат алюминий, фталаты и триклозан. В ходе многочисленных медицинских исследований было установлено, что использование дезодорантов может вызывать рак груди у женщин.
Пластиковые контейнеры для еды и пластиковые бутылки содержат фталаты и бисфенол А. Эти вещества могут провоцировать развитие рака.
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