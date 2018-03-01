Отказ от глютена спасает от нейропатии

Ученые из Университета Шеффилда обнаружили, что люди, придерживающиеся строгой безглютеновой диеты, значительно реже страдают от проявлений периферической нейропатии — онемения, болей и слабости в конечностях, вызванных нарушениями работы нервной системы.Ранее было показано, что у трети людей с периферической нейропатией имеется непереносимость клейковины, то есть глютена, который в ней содержится. В ходе своего последнего исследования ученые наблюдали за 60 пациентами, средний возраст которых составил 70 лет. У них имелась и непереносимость глютена, и необъяснимая периферическая нейропатия — «глютеновая нейропатия».Оказалось, что те из них, кто придерживается строгой безглютеновой диеты, реже страдают от боли, чем те, кто не готов в полной мере ограничивать свое питание. Так, среди тех, у кого не было болей, 56% не употребляли глютен ни в каком виде, а в группе людей, страдающих от приступов нейропатии, только 21% придерживались диеты.После поправки на возраст, пол и состояние психики ученые пришли к выводу, что безглютеновая диета на 89% защищает от симптомов нейропатии, по сравнению с несоблюдением ограничений в питании.Исследователи добавляют, что боли снижают показатель состояния психического здоровья пациентов. Для людей с болезненной глютеновой нейропатией он составляет в среднем 76 баллов (по 100-балльной шкале), а для тех, кто не страдает от боли — только 87 баллов.